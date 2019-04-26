Міносвіти запровадило у школах обов'язковий іспит з математики з 2021 року



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Як зазначила Гриневич, цей іспит буде дворівневий: гуманітарії складатимуть базовий рівень, учні технічних спеціальностей – поглиблений

Міністерство освіти і науки України запровадить з 2021 року обов’язковий іспит з математики. Про це повідомила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає УНН.

«З 2021 року ми плануємо запровадити обов’язковий іспит з математики для усіх випускників. Перш за все, базові навички з математики необхідні кожній людині, вони розвивають логічне та абстрактне мислення», - вказала вона.

Окрім того, за її словами, всі країни, які хочуть посилити інноваційний потенціал – вводять обов’язкові іспити з математики.

Як зазначила Гриневич, цей іспит буде дворівневий: гуманітарії складатимуть базовий рівень, учні технічних спеціальностей – поглиблений.

Іспити з історії та англійської мови будуть на вибір, зазначила очільниця МОН.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України запровадить з 2021 року дворівневий іспит з української мови.

«З 2021 року ми запровадимо дворівневий рівень з української мови: базовий рівень — українська мова як державна, і поглиблене вивчення — українська мова і література», — повідомила Гриневич під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Міністр освіти нагадала, що всі ДПА, які складатимуть 11 класи в цьому році, будуть проходити у вигляді ЗНО. Так, всі учні шкіл, а також учні професійно-технічних навчальних закладів і студенти коледжів складатимуть обов’язкові державні підсумкові атестації з української мови і математики чи історії на вибір.

Як повідомлялось, Міністерство освіти і науки України запровадило «розумне пристосування» для випускників шкіл з мовами нацменшин.