Швеція вдруге цього року скасувала вступний іспит до університетів через коронавірус



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Міністр освіти сказав, що, швидше за все, навесні 2021 року замість цього проведуть два іспити

Вперше іспит був скасований навесні через пандемію коронавірусу і тепер буде знову скасований з тієї ж причини

Швеція вдруге цього року скасовує вступний іспит через пандемію коронавірусу, який тисячі учнів щороку використовують як один з декількох можливих способів вступу до університету. Про це повідомляє The Local.

Зазначається, щорічно десятки тисяч шведів здають іспит на шкільні здібності (SweSAT, högskoleprovet). Він не є обов'язковим, але студенти можуть використовувати свої результати при вступі в університет.

Вперше іспит був скасований навесні через пандемію коронавірусу і тепер буде знову скасований з тієї ж причини, а офіційне рішення буде прийняте в п'ятницю, 7 серпня.

Міністр освіти сказав, що, швидше за все, навесні 2021 року замість цього проведуть два іспити.

«Проведення цієї осені тестів на шкільні здатності спричинить підвищений ризик поширення коронавірусу. Таким чином, висновок Шведської ради з вищої освіти у звіті, представленому сьогодні уряду, полягає в тому, що іспит не слід проводити цієї осені», - заявив він.

За оцінками міністерства, майже 100 000 осіб захочуть здати іспит в жовтні, але для того, щоб відповідати правилам Агентства громадської охорони здоров'я, що забороняє публічні заходи за участю понад 50 осіб, Стокгольмському університету, наприклад, треба було б понад 2300 місць проведення іспитів та 4200 спостерігачів за іспитами.

Нагадаємо, у світі кількість виявлених випадків зараження коронавірусом перевищила в п’ятницю 19 млн.