З Анталії вже декілька годин не можуть вилетіти українські туристи



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Аеропорт Анталії

Авіакомпанія JoinUp не надала жодно інформації стосовно часу вильоту

Більше трьох годин чекають вильоту рейсу авіакомпанії українські туристи в Анталії (Туреччина). Про це повідомив один із застряглих пасажирів, український політолог Віктор Таран.

«Четверту годину разом із пасажирами рейсу 2162 ANDA сидимо в аеропорту Анталії, хоча давно вже мали звідси вилетіти», - написав він у Facebook.

За його словами, близько трьох годин тому представники турагенції JoinUp «зникли з горизонту» і з тих пір пасажири не мають ніякої інформації.

Нагадаємо, на початку серпня авіакомпанія YanAir на понад 12 годин затримала виліт українських туристів з Києва до Тбілісі. При цьому після відправки літак до Грузії прибув без багажу.