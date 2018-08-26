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    З Анталії вже декілька годин не можуть вилетіти українські туристи

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    Аеропорт Анталії - З Анталії вже декілька годин не можуть вилетіти українські туристи
    Аеропорт Анталії

    Авіакомпанія JoinUp не надала жодно інформації стосовно часу вильоту

    Більше трьох годин чекають вильоту рейсу авіакомпанії українські туристи в Анталії (Туреччина). Про це повідомив один із застряглих пасажирів, український політолог Віктор Таран.

    «Четверту годину разом із пасажирами рейсу 2162 ANDA сидимо в аеропорту Анталії, хоча давно вже мали звідси вилетіти», - написав він у Facebook.

    За його словами, близько трьох годин тому представники турагенції JoinUp «зникли з горизонту» і з тих пір пасажири не мають ніякої інформації.

    Нагадаємо, на початку серпня авіакомпанія YanAir на понад 12 годин затримала виліт українських туристів з Києва до Тбілісі. При цьому після відправки літак до Грузії прибув без багажу.

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