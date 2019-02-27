З часів окупації Криму 12 кримських татар були засуджені до ув’язнення



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У штаб-квартирі ОБСЄ відбувся захід «П’ять років потому: ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)»

У 2017-2018 роках адміністративно переслідували близько 80 кримських татар, які організували одноосібні пікети та виступи проти зображення їх як терористів

З часів окупації Криму Російською Федерацією 12 кримських татар були засудженні до ув’язнення. Про це заявила голова Моніторингової місії ООН в Україні Фіона Фрейзер під час V Міжнародного форуму «Окупований Крим: 5 років опору», передає УНН.

«У 2014 році, за нашими даними, значна кількість кримських татар були заарештовані на тій підставі, що вони нібито є членами окремих релігійних угрупувань, 12 з них – уже засуджені до ув'язнення, і ще 11 є фігурантами судових справ», − зазначила Фрейзер.

Вона додала, що у 2017-2018 роках адміністративно переслідували близько 80 кримських татар, які організували одноосібні пікети та виступи проти зображення їх як терористів.

За її словами, на території Криму відбувається криміналізація приналежності до мусульманських релігійних угрупувань, які зараз заборонені у РФ, наприклад Хізб ут-Тахрір. Часто людей затримують і заарештовують через те, що у них в наявності є релігійні тексти, коли вони публікують критичні зауваження або пісні у соціальних мережах.

До слова, у вівторок підконтрольний Кремлю «Верховний суд Криму» відмовився відпустити кримськотатарського активіста Едема Бекірова під домашній арешт.

Раніше адвокат заявляв, що Бекірову не допомагає інсулін, який йому призначили після медогляду.

Нагадаємо, стан здоров'я Бекірова надкритичний.