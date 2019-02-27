В окупованому Криму кожен п'ятий не має доступу до якісної води — МінТОТ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Міжнародному форумі «Окупований Крим: 5 років опору» говорили про якість води і повітря на окупованих територіях

Кожен п'ятий житель окупованого Криму не має доступу до якісної питної води і навіть окупаційна влада визнає цей факт. Про це на Міжнародному форумі «Окупований Крим: 5 років опору» заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юсуф Куркчі, повідомляє «Укрінформ».

«Окупаційна влада визнає, що майже 20% мешканців Криму сьогодні не мають доступу до якісної води. Тобто, кожен п'ятий житель, який живе на окупованій території, не має доступу до якісної води і не має можливості її використовувати», - зазначив заступник міністра.

Він також торкнувся проблеми забруднення повітря.

«Якщо говорити про повітря, то хочу нагадати про ту істерику окупаційної влади, коли сталась аварія на «Титані», - наголосив Куркчі.

Як повідомлялося, у ніч на 24 серпня 2018 року в окупованому Росією Криму, в місті Армянськ, де розташований завод «Титан», сталися викиди невідомої отруйної речовини.

Згодом кримський «Титан» призупинив свою роботу, а з Армянська вивезли всіх дітей дошкільного і шкільного віку.

6 вересня влада Херсонщини вирішила евакуювати дітей із населених пунктів Каланчацького та Чаплинського районів, що лежать у зоні впливу виробничої діяльності заводу «Титан», а також провести їх оздоровлення в дитячих таборах області.

27 лютого 2019 року в Києві проходить п'ятий Міжнародний форум «Окупований Крим: 5 років опору». В рамках форуму заплановано три панельні дискусії за участі керівництва держави, представників міністерств, дипломатів, правозахисників та активістів.