Польща хоче запустити авіарейс з Варшави до Івано-Франківська



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На даний момент LOT літає в Україну в аеропорти Бориспіль, Київ, Львів, Харків, Запоріжжя та в Одесу

Польська авіакомпанія LOT наступного року може почати здійснювати рейси з Варшави в Івано-Франківськ.

Про це повідомляє ЦТС з посиланням на портал Рasazer.

Відзначається, що LOT подав заявки на отримання слотів в 15 нових (або таких, куди виконувалися рейси раніше, але не виконуються зараз) для перевізника європейських і неєвропейських аеропортах для здійснення польотів у період літньої навігації 2020 року.

При цьому, деякі нові рейси вже оголошені, про інших, ймовірно, стане відомо в найближчому майбутньому. Серед них і український аеропорт.

«Повна новинка, у свою чергу, Івано-Франківськ», - пишуть польські журналісти.

На даний момент LOT літає в Україну в аеропорти Бориспіль, Київ, Львів, Харків, Запоріжжя, Одеса.

До слова, відомий лоукостер Wizz Air пропонує скасувати бізнесклас у літаках. Директор лоукостера Wizz Air Йожеф Вараді закликав авіакомпанії відмовитись від бізнескласу на рейсах до 5 годин, щоб боротися зі змінами клімату.