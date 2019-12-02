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    Економіка та фінанси

    Польща хоче запустити авіарейс з Варшави до Івано-Франківська

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    Польща хоче запустити авіарейс з Варшави до Івано-Франківська

    На даний момент LOT літає в Україну в аеропорти Бориспіль, Київ, Львів, Харків, Запоріжжя та в Одесу

    Польська авіакомпанія LOT наступного року може почати здійснювати рейси з Варшави в Івано-Франківськ.

    Про це повідомляє ЦТС з посиланням на портал Рasazer.

    Відзначається, що LOT подав заявки на отримання слотів в 15 нових (або таких, куди виконувалися рейси раніше, але не виконуються зараз) для перевізника європейських і неєвропейських аеропортах для здійснення польотів у період літньої навігації 2020 року.

    При цьому, деякі нові рейси вже оголошені, про інших, ймовірно, стане відомо в найближчому майбутньому. Серед них і український аеропорт.

    «Повна новинка, у свою чергу, Івано-Франківськ», - пишуть польські журналісти.

    На даний момент LOT літає в Україну в аеропорти Бориспіль, Київ, Львів, Харків, Запоріжжя, Одеса.

    До слова, відомий лоукостер Wizz Air пропонує скасувати бізнесклас у літакахДиректор лоукостера Wizz Air Йожеф Вараді закликав авіакомпанії відмовитись від бізнескласу на рейсах до 5 годин, щоб боротися зі змінами клімату.

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