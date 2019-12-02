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    Негода паралізувала авіасполучення у США: понад 1300 рейсів затрималися

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    Delta Airlines оголосила про відмову від польотів у низці міст США - Негода паралізувала авіасполучення у США: понад 1300 рейсів затрималися
    Delta Airlines оголосила про відмову від польотів у низці міст США

    Авіасполученням у США на вихідні мали намір скористатися 3,1 млн пасажирів

    У Сполучених Штатах Америки через негоду затримали понад 1300 рейсів, 700 – скасували.

    Про це повідомляє СNN.

    «Авіасполученням у США мають скористатися 3,1 млн пасажирів. Загалом на вихідні, пов’язані зі святкуванням Дня подяки, очікується 31, 6 млн пасажирів», - інформує СNN.

    Delta Airlines оголосила про відмову від польотів через погодні умови в суботу до 16 міст на північному заході країни та в неділю й понеділок у 22 міста на північному сході, включаючи аеропорти в Бостоні та поблизу Нью-Йорка.

    Авіакомпанія American Airlines оголосила відмову пасажирам, які придбали квитки на неділю й понеділок до аеропортів Джона Кеннеді та Ла-Гвардія в Нью-Йорку, а також у низці міст на східному узбережжі США та Канади.

    Раніше повідомлялося, що у неділю через негоду зазнав катастрофи одномоторний турбогвинтовий літак Pilatus PC-1 з 12 особами на борту.

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