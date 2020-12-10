З Єрмаком часто зустрічалися у спільних друзів. Новий голова Хмельницької ОДА розказав про свою стрімку кар'єру

Сергій Гамалій провів першу пресконференцію для місцевих ЗМІ

Голова Хмельницької ОДА Сергій Гамалій, якого на посаду призначив президент 3 грудня, розповів як давно знає теперішнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

«З паном Андрієм Єрмаком я знайомий до його призначення, десь до 2018 року. Я не можу назвати його своїм другом, але ми дуже часто зустрічалися у наших спільних друзів на днях народженнях. Адже я спілкуюся з багатьма людьми у Києві», - пояснив Гамалій, на пресконференції, яку він скликав сьогодні, повідомляє «Главком».

На уточнююче запитання «Главкома», чи саме Єрмак запропонував Гамалії очолити Хмельницьку ОДА, новопризначений керманич області заперечив це.

«Мені зателефонували з пропозицією приїхати... Я був на співбесіді у міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова», – завуальовано відповів голова ОДА.

Окремо Сергій Гамалій запевнив журналістів, що до кадрових ротацій в ОДА підходитиме комплексно і не влаштовуватиме «полювання на відьом».

Сергій Гамалій народився 1979 року в м. Кам’янці-Подільському Хмельницької області. У 2001 році закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (правознавство, юрист), а у 2003 році – Подільську державну аграрно-технічну академію (облік і аудит, економіст-бухгалтер).

Із 2005 до 2007 року Гамалій працював юрисконсультом Instytut Maszyn Spozywczych (м. Варшава). У 2004-2009 роках був помічником депутата Кам’янець-Подільської міської ради на громадських засадах. З 2007 займався підприємницькою діяльністю.