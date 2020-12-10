Кабмін пояснив, чому 8 січня обрали для початку локдауну

РНБО та Міністерства охорони здоров'я спрогнозували настання піку захворюваності на коронавірус одразу після Нового року, ─ Немчінов

Кабінет міністрів обрав 8 січня для початку нокдауну, спираючись на дані і прогнози аналітиків Ради національної безпеки та оборони і Міністерства охорони здоров’я. Про це міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив в ефірі телеканалу «Україна 24».

«8 січня обиралося, зважаючи на ті прогнози, які давали аналітики секретаріату РНБО та Міністерства охорони здоров'я, які прогнозували той чи інший показник до моменту настання піку. В цьому випадку попередні прогнози були одразу після Нового року. Порахували ефект карантину вихідного дня, подивилися, на якому плато ми є, відповідно, не просто захворюваності , по заповнюваності ліжкомісць, і запропонували дату - 8 число», ─ сказав Немчінов.

За його словами, Кабмін встановив, що посилені карантинні заходи в Україні діятимуть 8 - 24 січня, але це не буде такий жорсткий локдаун, як навесні, адже тоді влада ще цілком не розуміла масштаби проблеми, з якою зіштовхнулася країна.

Немчынов стверджуэ, що нині ситуація стала більш зрозумілою, тому немає потреби закривати міжнародне сполучення або повністю зупиняти транспорт усередині країни, бо люди, які забезпечують життєдіяльність економіки, лікарі, правоохоронці, не мали можливості добиратися до роботи.

«Насправді карантинні обмеження, пов'язані із зупинкою економіки, це крайній захід, на який іде уряд будь-якої країни. Тому можливість, яку нам дав карантин вихідного дня, підготувати медичну систему і збільшити критичний поріг для медичної системи з 20 тис. хворих на день до 32 тис., яких зараз система може витримати, - це можливість відсунути цей період», ─ сказав міністр.

Як повідомлялося, в Україні із середини березня впродовж двох місяців діяв жорсткий карантин. Перший етап послаблення карантинних обмежень розпочався з 11 травня. Згодом Кабмін запровадив в Україні адаптивний карантин, тобто обмежувальні заходи поступово пом’якшувалися у залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні.

11 листопада уряд відмовився від адаптивного карантину, ухваливши рішення про перехід до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які діяли на помаранчевому рівні небезпеки поширення Covid-19.

Також уряд запровадив карантин вихідного дня, який діяв до 30 листопада.

З 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.

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