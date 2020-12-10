Протести у Вірменії. У Єревані силовики почали затримувати противників Пашиняна
Поліція не повідомляє про кількість затриманих
У столиці Вірменії Єревані біля будівлі уряду поліція почала затримувати противників прем’єр-міністра Пашиняна. Про це повідомили в управлінні зі зв'язків з громадськістю та інформації національної поліції, пишуть росЗМІ.
Зазначається, що наразі біля будівлі уряду проходить мітинг.
«Поліція на місці, стежить за дотриманням громадської безпеки. Вже є затримані учасники протесту», ─ йдеться у повідомленні.
Наголошується, що поліція поки не повідомила про кількість затриманих.
Наразі мітингувальники перекрили проспект Тиграна Меца.
Місцеве видання «Новини-Вірменії» інформують, що раніше протестувальники намагалися пройти в будівлю уряду для зустрічі з прем'єром Ніколом Пашіняном, але їм це не вдалося.
Нагадаємо, 30 листопада президент Вірменії закликав уряд Пашиняна піти у відставку.
Як відомо, після того, як 9 листопада прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президенти Азербайджану і Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін підписали заяву про повне припинення бойових дій в Нагірному Карабаху, за яким невизнаний Нагірний Карабах віддає Азербайджану істотну частину своєї території, в Вірменії спалахнула політична криза.
Уряд в Єревані залишив цілий ряд міністрів, однак, незважаючи на заклик з боку президента Армена Саркісяна, сам прем’єр Пашинян заявив, що не має наміру подавати у відставку.
9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.