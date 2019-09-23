З колонії на Миколаївщині втік засуджений за вбивство



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Втікач Володимир Касап був засуджений у 2017 році судом м. Одеса до восьми років позбавлення волі

В регіоні проводяться спеціальні заходи задля розшуку втікача

На Миколаївщині поліція розшукує засудженого, який втік із Вознесенської колонії, відбуваючи покарання за вбивство.

Про це 23 вересня повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

«22 вересня від чергового колонії №72 до Вознесенського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що близько 19:05 здійснив втечу Касап Володимир Вікторович, 1984 р.н., уродженець Одеської області Татарбунарського району, засуджений у 2017 році судом м. Одеса до восьми років позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 ККУ «Умисне вбивство»», - говориться у повідомленні.

Поліція оприлюднила прикмети засудженого: зріст 180 см, вага 75 кг, волосся темне, очі світло-сірі, вуха, губи та ніс середні. Був одягнений у чорний спортивний костюм та темні кросівки.

Слідчі за вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 393 «Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти» Кримінального кодексу України. Розшукуваному, окрім раніше визначеного покарання, може загрожувати ще одне - у вигляді ув’язнення на термін від 3 до 5 років.

В регіоні проводяться спеціальні заходи задля розшуку втікача. Також правоохоронці звертаються із проханням до громадян допомогти встановити місцезнаходження чоловіка. Корисну для слідства інформацію можна надати до Вознесенського відділу поліції за адресою: м. Вознесенськ, вул. Київська, 24 або за телефонами (05134) 3-31-51, (099) 252-60-66, 102.

Нагадаємо, на Полтавщині правоохоронці вночі 4 вересня затримали небезпечного злочинця - 36-річного Сергія Сергєєва, який 3 вересня втік із Крюковської виправної колонії №29.