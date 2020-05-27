В Україні з'явилося нове міністерство



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27 травня утворено Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів



Міністерство енергетики та захисту довкілля України перейменовано на Міністерство енергетики України

Кабінет міністрів на засіданні 27 травня утворив Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook.

«Кабінет міністрів прийняв постанову щодо створення Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Цією ж постановою пропонується перейменувати Міністерство енергетики та захисту довкілля України на Міністерство енергетики України», - написав він.

Нагадаємо, що нардеп Олександр Ткаченко раніше повідомляв, що уряд хоче створити чотири нових міністерства.

Раніше стало відомо, що у Кабінеті міністрів хочуть розділити Міністерство енергетики та захисту довкілля України на два міністерства. Як повідомляють джерела «Главкома», таке розділення може відбутися уже в середу.

Як повідомлялось, Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування ухвалив рішення про доцільність роз’єднання Міністерства енергетики та захисту довкілля на два самостійні відомства.

На початку травня стало відомо, що голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв незабаром подасть у відставку і покине область. За словами джерела «Главкома» у Херсонській облдержадміністрації, Гусєв йде на підвищення і очолить нове міністерство.«Під Юрія створюють спеціальне міністерство. Міністерство сталого розвитку. Майже «Департамент щастя». Точно зрозуміти, чим воно буде займатися поки складно. Відомо, що в його веденні будуть проблеми екології », - розповіло тоді джерело.

Як відомо, у 2019 році уряд об’єднав Міністерство енергетики та вугільної промисловості з Міністерством екології та природних ресурсів.

«… маємо вкотре рішучу реформу «слуг» – профільний комітет Верховної Ради визнав необхідність розділення Міненерго на Міненерго і Мінекології. В серпні Мінекології будо ліквідовано Зеленським і «слугами» в рамках турборежиму. Також тоді ж зелені бездумні кнопочки ліквідували Міністерство окупованих територій. Два місяці тому воно було знову створено. Чекаю перейменування ОП на АП. Настав час реформ», – прокоментувала у Facebook цю ініціативу народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко.

Нагадаємо, у лютому під час наради в офісі президента за участю представників Кабміну і Верховної Ради прийняли рішення відновити Міністерство з питань тимчасово окупованих територій.

Тодішня міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда анонсувала, що відомство буде розділено, адже питання реінтеграції не поміщалися у функціонал одного, навіть об’єднаного відомства, і була потреба в міжсекторальному співробітництві.

До слова, попередній міністр екології Остап Семерак в інтерв’ю «Главкому» заявляв, що відмова в рамках оптимізації Кабміну від Мінприроди України буде «страшною помилкою».

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