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    Уряд змінив правила реєстрації в іпотечному житлі

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    Уряд змінив правила реєстрації в іпотечному житлі

    Внесення змін урядовці підтримали з доопрацюванням протягом доби

    Кабінет міністрів України підтримав проєкт постанови, якою вносяться зміни до правил реєстрації місця проживання для врегулювання особливості реєстрації місця проживання в іпотечному житлі.

    Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, 27 травня.

    «Вносимо зміни у правила реєстрації з тим, щоб врегулювати особливості реєстрації місця проживання в іпотечному житлі з метою вдосконалення цієї процедури й захисту іпотекодержателів. Прошу підтримати», - сказав міністр юстиції Денис Малюська, доповідаючи питання на засіданні уряду.

    Водночас він попросив членів уряду підтримати проєкт постанови з доопрацюванням потягом доби.

    «Ми все узгодили, міністерства на контакті, але потрібно ще формально доопрацювати», - додав міністр.

    До слова, раніше президент Зеленський пообіцяв іпотеку для українців під 10%«Ми дотиснемо банківську систему України, незважаючи на те, що вона у нас дуже, дуже дуже незалежна. Ми їх дотиснемо, і банки будуть не дуже обережними, видаючи кредити нашому населенню», – заявив президент.

     

     

    кредит міністр банки житло уряд Денис Малюська
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