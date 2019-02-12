Росія створює бойові супутники, - розвідка США



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Американська розвідка вважає, що російські діагностичні супутники є бойовими

Частина російських супутників, призначених для діагностики космічних апаратів, має подвійне призначення, впевнені автори доповіді

Агентство військової розвідки США опублікувало доповідь, присвячену погрозам безпеки в космічному просторі. Документ розміщений на сайті агентства, передає РБК.

Згідно з доповіддю, основну загрозу інтересам США в космосі представляють дві країни - Китай і Росія. Також ризики для безпеки представляють Іран та Північна Корея.

Особливо автори доповіді відзначають позиції Китаю в космосі, що зміцнюються. Пекін зміг вийти на друге місце за кількістю орбітальних супутників після США і вкладає значні кошти в розвиток космічної програми. Росія, попри тривалий період відставання, також зберігає ключові позиції в космосі. Москва розвиває різні типи військових технологій, що дозволяють вести бойові дії в космічному просторі. У їх числі - лазерна зброя, засоби радіоелектронного придушення.

Частина російських супутників, призначених для діагностики космічних апаратів, має подвійне призначення, впевнені автори доповіді.

«Супутники спостереження й обслуговування здатні проводити діагностику апаратів, які наближаються, і виправляти деякі несправності. Однак ця ж сама технологія може бути використана для наближення до супутників іноземних держав і проведення атак», - йдеться у тексті доповіді.

Розміщення подібних супутників на орбіті почалося в 2017 році. Пропустить через 14 Доповідь військової розвідки США заснована на відкритих джерелах.

Для підготовки російської частини доповіді використовувалися матеріали ЗМІ, зокрема «Московського комсомольця», «Еха Москви», «Інтерфаксу» та порталу «Військовий огляд». Твердження про можливе застосування інспекційних супутників в якості зброї посилається на статтю в журналі Popular Mechanics, опубліковану в серпні 2018 року. 29 січня доповідь про основні загрози нацбезпеки США опублікувала Національна розвідка. Це відомство також визнало зростаючу загрозу з боку Росії й Китаю.