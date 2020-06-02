З початку бойових дій на Донбасі щонайменше 147 дітей загинули і 392 були поранені – ООН



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З початку бойових дій на Донбасі щонайменше 147 дітей загинули і 392 були поранені – ООН

Діти віком до шести років на сході України ніколи не знали миру, зазначили в ООН

У моніторинговій місія ООН із прав людини повідомили, що від початку бойових дій на Донбасі близько півтори остні дітей загинули і майже 400 були поранені.

Про це повідомила місія у Facebook.

«З 14 квітня 2014 року по 31 травня 2020 року щонайменше 147 дітей (98 хлопчиків та 49 дівчаток) загинули та 392 (237 хлопчиків, 139 дівчаток та 16 дітей, стать яких невідома) були поранені в результаті збройного конфлікту на сході України. Ми закликаємо всі сторони збройного конфлікту суворо виконувати свої зобов’язання відповідно до міжнародного права щодо захисту дітей під час збройного конфлікту. Кожна дитина має право на захист і заслуговує на спокійне дитинство», – йдеться у повідомленні.

Через збройний конфлікт, крім смертей і каліцтв, кажуть в ООН, діти також стають переміщеними особами і обмежені в доступі до освіти та в інших правах.

«Діти віком до шести років на сході України ніколи не знали миру. Ті, хто постарше, живуть шість років в небезпеці та страху», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні Офіс генпрокурора повідомив, що відкрив провадження про залучення неповнолітніх у збройний конфлікт на Донбасі.

Усього, за даними відомтсва, вироками судів 29 неповнолітніх громадян України засуджені за участь у збройному конфлікті у складі незаконних збройних формувань.