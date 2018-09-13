З початку року Порошенко вдев'яте вніс зміни у декларацію: збагатився ще на мільйон
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Глава держави вніс зміни до майнового стану
Президент України Петро Порошенко задекларував 1,35 млн грн доходів від процентів, які нараховано від банківських вкладів.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на зміни до майнового стану глави держави, внесені 12 вересня.
Проценти були нараховані з п’яти вкладів Порошенка, які відкриті у Міжнародному інвестиційному банку: 620,2 тис. грн, 330,7 тис. грн, 194,5 тис. грн, 116,7 тис. грн і 97,2 тис. грн.
Як відомо, президент Петро Порошенко щомісяця декларує майже мільйон доходів, нарахованих відсотків від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку. МІБ створено 2008 року і його кінцевим бенефіціарним власником є Петро Порошенко.
Крім цього, керівник країни цього року заробив 76,51 млн грн дивідендів від ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал».
Згідно з щорічною е-декларацією, Петро Порошенко є власником інвестиційного фонду «Прайм Ессетс Кепітал», який створено у червні 2005 року.