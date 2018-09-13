З початку року Порошенко вдев'яте вніс зміни у декларацію: збагатився ще на мільйон



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Петро Порошенко під час виступу

Глава держави вніс зміни до майнового стану

Президент України Петро Порошенко задекларував 1,35 млн грн доходів від процентів, які нараховано від банківських вкладів.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на зміни до майнового стану глави держави, внесені 12 вересня.

Проценти були нараховані з п’яти вкладів Порошенка, які відкриті у Міжнародному інвестиційному банку: 620,2 тис. грн, 330,7 тис. грн, 194,5 тис. грн, 116,7 тис. грн і 97,2 тис. грн.

Як відомо, президент Петро Порошенко щомісяця декларує майже мільйон доходів, нарахованих відсотків від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку. МІБ створено 2008 року і його кінцевим бенефіціарним власником є Петро Порошенко.

Крім цього, керівник країни цього року заробив 76,51 млн грн дивідендів від ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал».

Згідно з щорічною е-декларацією, Петро Порошенко є власником інвестиційного фонду «Прайм Ессетс Кепітал», який створено у червні 2005 року.