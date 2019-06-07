З початку року у Туреччині затримали понад 16 тисяч нелегалів



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У поточному році зафіксовано 279 випадків, коли незаконних мігрантів затримували у морі

За п’ять місяців поточного року в Егейському морі біля берегів Туреччини було затримано понад 16 тисяч незаконних мігрантів.

Про це заявили у Службі берегової охорони Туреччини.

«16 630 тисяч нелегальних іммігрантів було затримано за перші п'ять місяців 2019 року вздовж берегів Егейського моря під час спроб незаконно дістатися берегів Греції», - йдеться у заяві.

У поточному році зафіксовано 279 випадків, коли незаконних мігрантів затримували вже в морі. Число затриманих безпосередньо у морі складає 9641 осіб. Всіх інших – 6989 осіб - було затримано на суші: або під час підготовки до відправлення ще на березі, або на етапі пошуку можливості нелегального відправлення до Греції.

За вказаний період було заарештовано 16 організаторів незаконних перевезень.

Нагадаємо, що днями біля берегів Греції перехопили 234 мігрантів. Мігранти і надалі прибувають до берегів Греції попри угоду щодо подолання кризи біженців, про яку домовилися ЄС та Туреччина в березні 2016 року.

Документ передбачав, серед іншого, надання Туреччині допомоги для облаштування таборів біженців. Між Грецією та Туреччиною було укладено угоду щодо реадмісії. Згідно з нею до Туреччини повертали шукачів притулку, яким було відмовлено в статусі біженця. Завдяки цим крокам вдалося суттєво скоротити потік мігрантів з Туреччини до Греції.