Біля берегів Греції перехопили 234 мігрантів



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Куди саме доправили перехоплених мігрантів, не повідомляється, бо пункти прийому біженців на грецьких островах переповнені

Мігранти і надалі прибувають до берегів Греції попри угоду щодо подолання кризи біженців, про яку домовилися ЄС та Туреччина в березні 2016 року

Співробітники берегової охорони Греції та Європейського агентства з охорони зовнішніх кордонів ЄС (Frontex) за минулі кілька днів зупинили судна з 234 мігрантами на борту, які намагалися потрапити з Туреччини до Греції. Про це повідомила грецька берегова охорона.

Зазначається, що співробітники Frontex зупинили біля островів Лесбос і Агатонісі в Егейському морі кілька кораблів з 118 мігрантами. «Екіпажі суден затримали», - йдеться у повідомленні.

«Водночас грецька берегова охорона виявила ще 116 мігрантів поблизу портового міста Александруполіс», - повідомляє агенція новин dpa.

Куди саме доправили перехоплених мігрантів, не повідомляється. Пункти прийому біженців на грецьких островах переповнені.

Мігранти і надалі прибувають до берегів Греції попри угоду щодо подолання кризи біженців, про яку домовилися ЄС та Туреччина в березні 2016 року.

Документ передбачав, серед іншого, надання Туреччині допомоги для облаштування таборів біженців. Між Грецією та Туреччиною було укладено угоду щодо реадмісії. Згідно з нею до Туреччини повертали шукачів притулку, яким було відмовлено в статусі біженця. Завдяки цим крокам вдалося суттєво скоротити потік мігрантів з Туреччини до Греції.