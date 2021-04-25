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    З понеділка Італія послаблює карантинні обмеження

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    Для контролю за дотриманням заходів безпеки планують задіяти близько 70 тисяч правоохоронців <br /> - З понеділка Італія послаблює карантинні обмеження

    Для контролю за дотриманням заходів безпеки планують задіяти близько 70 тисяч правоохоронців

    Фото: РБК

    Більша частина країни переходить із «помаранчевої» зони до «жовтої»

    З понеділка, 26 квітня, на більшій частині Італії послаблюються карантинні обмеження через перехід до «жовтої» зони. Як повідомляє Ansa, на даний момент усі регіони країни є або «червоними», або «помаранчевими». З понеділка 13 регіонів і дві автономні провінції перейдуть до «жовтої» зони.

    Це Абруццо, Кампанія, Емілія Романья, Фріулі-Венеція-Джулія, Лаціо, Лігурія, Ломбардія, Молізе, Марке, П’ємонт, Тоскана, Умбрія, Венето і автономні провінції Больцано і Тренто.

    У цих регіонах, серед іншого, частково відкриються ресторани і бари – клієнтів буде дозволено приймати на відкритих майданчиках. Також з певними обмеженнями відкриваються кінотеатри, театри та музеї.

    Помаранчевими залишаться 5 регіонів, а червоною – лише Сардинія, де і далі потрібно буде мати важливу причину для виходу з дому, а «другорядні» магазини залишаються закритими.

    Для контролю за дотриманням заходів безпеки планують задіяти близько 70 тисяч правоохоронців – від перевірок закладів, які відкриваються, до запобігання скупченням людей на вулицях і площах.

    У Римі в найпопулярніших місцях встановлять загородження, щоб контролювати кількість людей.

    Нагадаємо, що відповідно до рішення Державноїх комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з понеділка, 26 квітня, Львівська область виходить з режиму «червоної» карантинної зони.

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    Теги: Італія лікар музеї поліція карантин коронавірус
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