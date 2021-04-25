З понеділка Італія послаблює карантинні обмеження

Для контролю за дотриманням заходів безпеки планують задіяти близько 70 тисяч правоохоронців

Більша частина країни переходить із «помаранчевої» зони до «жовтої»

З понеділка, 26 квітня, на більшій частині Італії послаблюються карантинні обмеження через перехід до «жовтої» зони. Як повідомляє Ansa, на даний момент усі регіони країни є або «червоними», або «помаранчевими». З понеділка 13 регіонів і дві автономні провінції перейдуть до «жовтої» зони.

Це Абруццо, Кампанія, Емілія Романья, Фріулі-Венеція-Джулія, Лаціо, Лігурія, Ломбардія, Молізе, Марке, П’ємонт, Тоскана, Умбрія, Венето і автономні провінції Больцано і Тренто.

У цих регіонах, серед іншого, частково відкриються ресторани і бари – клієнтів буде дозволено приймати на відкритих майданчиках. Також з певними обмеженнями відкриваються кінотеатри, театри та музеї.

Помаранчевими залишаться 5 регіонів, а червоною – лише Сардинія, де і далі потрібно буде мати важливу причину для виходу з дому, а «другорядні» магазини залишаються закритими.

Для контролю за дотриманням заходів безпеки планують задіяти близько 70 тисяч правоохоронців – від перевірок закладів, які відкриваються, до запобігання скупченням людей на вулицях і площах.

У Римі в найпопулярніших місцях встановлять загородження, щоб контролювати кількість людей.

Нагадаємо, що відповідно до рішення Державноїх комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з понеділка, 26 квітня, Львівська область виходить з режиму «червоної» карантинної зони.