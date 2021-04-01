Усіх медиків Італії вакцинують від коронавірусу. Незгодних – звільнять

Медичні працівники вводять вакцину AstraZeneca у конференц-центрі La Nuvola у Римі, який тимчасово перетворили на центр вакцинації проти коронавірусу

Медичні працівники вводять вакцину AstraZeneca у конференц-центрі La Nuvola у Римі, який тимчасово перетворили на центр вакцинації проти коронавірусу

Абсолютно неприйнятно, що нещеплені працівники контактують із хворими, – підкреслив глава уряду Італії

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі видав указ про обов’язкову вакцинацію від коронавірусу всіх медиків і фармацевтів. Інакше на них чекає звільнення. Про це пише The New York Times.

«Метою заходу є максимальний захист, як медичного персоналу, так і тих, хто перебуває в середовищі, в якому можуть бути більш схильні до ризику зараження», – зазначили в уряді.

Італія стикнулася з проблемою, як і більшість країн Європи, що значна кількість медиків відмовляється від вакцинації. Однак з’являються прецеденти, що лікарі, які відмовилися робити щеплення, потім заражаються коронавірусом і заражають інших людей.

«Абсолютно неприйнятно, що нещеплені працівники контактують із хворими», – підкреслив Драгі.

В Італії першій у Європі почався масштабний спалах коронавірусу, коли медичні заклади у деяких регіонах не витримували навантажень і багато людей помирало. Тоді всі медики були героями для італійців, і останні новини про те, що в деяких лікарнях лише 15% лікарів вакцинувалися, стали шоком для країни.

Водночас юристи зазначають, що подібні укази можуть бути визнані неконституційними через порушення основних прав людини, зокрема права на відмову від лікування, а також італійського закону про конфіденційність. Однак у 2017 році Конституційний суд в Італії вже став на бік уряду у питанні вакцинації і визнав деякі щеплення для дітей обов’язковими, а також заборонив невакцинованим дітям ходити до школи.

Також на півночі Італії місцевий суд дозволив будинку для літніх людей у примусовому порядку відправити в оплачувану відпустку медичних працівників, які відмовилися від вакцинації.

Італія першою у Європі стикнулася із масовим поширенням коронавірусу. Найбільше постраждали північні регіони країни. Темпи поширення хвороби були найшвидшими в Європі, а смертність була доволі високою. Увесь 2020 рік в Італії було найбільше зафіксованих випадків зараження коронавірусом у Європі, але під кінець року її обігнали Франція та Велика Британія.

Станом на 1 квітня країна перебуває на 7 місці у списку країн за кількістю виявлених випадків ковіду. Загалом там з початку пандемії хворобу діагностували у 3,5 мільйона людей, майже 110 тисяч померли.

Додамо, що ВООЗ закликає Європу прискорити вакцинацію і посилити карантин.

Також зазначимо, що регулятор ЄС не знайшов зв’язку між тромбозами і щепленнями вакциною AstraZeneca.

За минулу добу, 31 березня, в Україні було вакциновано проти Covid-19 17170 осіб. Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 248 736 осіб, з них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – дві людини.

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