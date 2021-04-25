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    Львівська область виходить із «червоної» зони

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    Львівська область перебувала у &laquo;червоній&raquo; зоні із 25 березня - Львівська область виходить із «червоної» зони
    Львівська область перебувала у «червоній» зоні із 25 березня
    Фото: https: ua.interfax.com.ua

    Таке рішення під час позачергового засідання ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

    Львівська область виходить із «червоної» зони. Найвищий рівень епідемічної небезпеки у регіоні перестане діяти із 00:00 26 квітня. Таке рішення під час позачергового засідання ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.

    «За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 26 квітня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 на території Львівської області, та застосувати на території Львівської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки», – ідеться у повідомленні.

    Нагадаємо, Львівська область перебувала у «червоній» зоні із 25 березня.

    Як відомо, із 25 квітня Одеська область вийшла із «червоної» зони.

    Раніше Чернівецька область, де завжди була найскладніша ситуація з розповсюдженням коронавірусу, вийшла з червоної зони карантину.

    Тим часом, уряд продовжив режим надзвичайної ситуації та карантин до 30 червня 2021 року. Надзвичайна ситуація насамперед стосується органів державної влади та їхньої постійної готовності щодо протидії пандемії. Про це заявив під час брифінгу голова уряду Денис Шмигаль.

    Теги: міністр карантин уряд Денис Шмигаль час Олег Немчінов надзвичайна ситуація
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