В Україні 15 тис. поліціянтів контролюють виконання режиму карантину



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Оксана Блищик упевнена, що порушення режиму карантину - не тільки проблема поліції

Поліція склала 32 адмінпротоколи про порушення режиму карантину за добу. Блищик переконана, що незабаром буде більше порушень

В Україні 15 тис. поліціянтів контролюють виконання режиму карантину. Про це повідомила спікерка Національної поліції Оксана Блищик.

«Усіх карантинних заходів, установлених постановою Кабінету міністрів, ми маємо дотримуватися і контролювати їх виконання. Цим займається поліція та Національна гвардія - понад 15 тис. поліціянтів у складі мобільних груп та на контрольно-перевірочних пунктах несуть службу», - сказала вона.

Спікерка зазначила, що поліція займається і повсякденною роботою, яку покладено на підрозділи Нацполіціі - такою як профілактика правопорушень, реагування на повідомлення громадян про правопорушення тощо.

«Тобто працюють слідчі оперативні групи, поліцейські офіцери громади, дільничні офіцери, працюють патрульні поліціянти і полки особливого призначення. Ми розвінчуємо міфи, проводимо роз'яснювальну роботу, складаємо адміністративні протоколи», - додала вона.

Спікерка Нацполіціі переконана, що незабаром буде більше порушень, і зазначає, що поліція працює також на профілактику.

«Турбують фейки, тому що люди просто розпускають чутки, які сіють паніку. Це турбує. Про це теж пишемо - щоб користувалися офіційними джерелами», - сказала вона.

Блищик упевнена, що порушення режиму карантину - не тільки проблема поліції.

«Але це не суто поліцейська проблема, має бути громадянська свідомість кожної людини, соціальна відповідальність у кожного суб'єкта господарювання, державна позиція органів місцевої влади», - сказала вона.

Спікерка Нацполіціі запевняє, що відомство вживає усіх можливих заходів у межах своєї компетенції.

Зазначимо, що поліція склала 32 адміністративні протоколи про порушення режиму карантину за добу в Україні.

Як повідомлялося, на території України до 3 квітня запроваджено карантин з метою запобігання поширенню коронавірусу.

Також міністр охорони здоров’я Ілля Ємець не виключає посилення режиму карантину в Україні у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав брехнею страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні.

До слова, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про початок перших випробувань вакцини від коронавірусу.