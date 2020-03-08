За добу кількість жертв коронавірусу в Італії підскочила до 366



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прем’єрміністр Італії Джузеппе Конте оголосив про закриття шкіл, спортивних залів, музеїв, нічних клубів та інших об’єктів по всій країні Фото Reuters

Наразі в Італії зареєстровано найбільшу кількість підтверджених випадків зараження за межами Китаю

В Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 осіби.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Агентство цивільного захисту Італії.

Зафіксоване зростання смертності стало найбільшим з початку спалаху коронавірусу в Італії.

За даними чиновників, загальна кількість випадків захворювання в Італії зросла на 25% і досягла 7 375 випадків проти 5883, зафіксованих за станом на 7 березня.

Із загальної кількості інфікованих 622 людини повністю одужали, близько 650 осіб перебувають у лікарнях.

Прем’єрміністр Італії Джузеппе Конте оголосив про закриття шкіл, спортивних залів, музеїв, нічних клубів та інших об’єктів по всій країні.

Через поширення коронавірусу щонайменше 16 мільйонів людей відтепер не можуть залишати регіон Ломбардія і ще 14 провінцій.

Радикальні заходи запроваджено до 3 квітня.

Наразі в Італії зареєстровано найбільшу кількість підтверджених випадків зараження за межами Китаю.

Нагадаємо, лідер однієї з правлячих партій Італії підхопив коронавірус.

До слова, в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

Як відомо, у суботу в Молдові вперше діагностували коронавірусну інфекцію у 48-річної жінки.

Нагадаємо, ввечері 7 березня стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.

Нагадаємо, станом на 7 березня кількість людей у світі, заражених коронавірусом, сягнула 102 186 осіб, загинула 3 491 особа.

Читайте також: