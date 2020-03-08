За добу кількість жертв коронавірусу в Італії підскочила до 366
Наразі в Італії зареєстровано найбільшу кількість підтверджених випадків зараження за межами Китаю
В Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 осіби.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Агентство цивільного захисту Італії.
Зафіксоване зростання смертності стало найбільшим з початку спалаху коронавірусу в Італії.
За даними чиновників, загальна кількість випадків захворювання в Італії зросла на 25% і досягла 7 375 випадків проти 5883, зафіксованих за станом на 7 березня.
Із загальної кількості інфікованих 622 людини повністю одужали, близько 650 осіб перебувають у лікарнях.
Нагадаємо, лідер однієї з правлячих партій Італії підхопив коронавірус.
До слова, в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.
Як відомо, у суботу в Молдові вперше діагностували коронавірусну інфекцію у 48-річної жінки.
Нагадаємо, ввечері 7 березня стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.
Нагадаємо, станом на 7 березня кількість людей у світі, заражених коронавірусом, сягнула 102 186 осіб, загинула 3 491 особа.