З України не дали вивезти респіраторів на мільйон гривень
Фірма збиралася відправити за кордон 21 тисячу респіраторних масок заявленою вартістю понад 40 тисяч доларів
На Херсонщині поліція запобігла вивезенню до іншої країни респіраторних масок вартістю понад $40 тисяч.
Про це повідомляє ГУ Нацполіції в області.
«14 березня поліцейські отримали інформацію, що представник однієї приватної фірми планує пасажирським рейсом вивезти за межі держави через міжнародний аеропорт «Херсон» вантаж, який на даний час може підпадати під заборону експортування», - йдеться у повідомленні.
Як з’ясувалося, фірма збиралася відправити за кордон 21 тисячу респіраторних масок заявленою вартістю понад 40 тисяч доларів.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364-1 КК (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми).
35 коробок з товаром тимчасово вилучені, зазначають у поліції.
Проводяться першочергові слідчі дії, призначене проведення необхідних експертиз.
Раніше президент Володимир Зеленський пообіцяв, що масок і дезінфекторів в аптеках буде достатньо.
Також він сказав, що була проведена бесіда з виробниками, постачальниками цих товарів і аптекарями.
«Є речі, на яких можна заробляти: це війна і здоров'я людей. Тому маски, дезінфектори, тести і інші необхідні засоби будуть на полицях аптек в достатній кількості і за доступною ціною», - запевнив президент.
Зеленський додав, що держава буде економічно стимулювати запуск виробництва засобів індивідуального захисту.
«Я також прошу постачальників і роздрібні мережі не спекулювати на цінах на продукти і не наживатися на людях... Крім того, Кабінет міністрів України заборонив експорт індивідуального противірусного захисту», - заявив він.
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