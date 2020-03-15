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    З України не дали вивезти респіраторів на мільйон гривень

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    На Херсонщині поліція попередила вивезення до іншої країни респіраторів на понад мільйон гривень - З України не дали вивезти респіраторів на мільйон гривень
    На Херсонщині поліція попередила вивезення до іншої країни респіраторів на понад мільйон гривень
    Фото: Нацполіція

    Фірма збиралася відправити за кордон 21 тисячу респіраторних масок заявленою вартістю понад 40 тисяч доларів

    На Херсонщині поліція запобігла вивезенню до іншої країни респіраторних масок вартістю понад $40 тисяч.

    Про це повідомляє ГУ Нацполіції в області.

    «14 березня поліцейські отримали інформацію, що представник однієї приватної фірми планує пасажирським рейсом вивезти за межі держави через міжнародний аеропорт «Херсон» вантаж, який на даний час може підпадати під заборону експортування», - йдеться у повідомленні.

    Як з’ясувалося, фірма збиралася відправити за кордон 21 тисячу респіраторних масок заявленою вартістю понад 40 тисяч доларів.

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    З України не дали вивезти респіраторів на мільйон гривень
    З України не дали вивезти респіраторів на мільйон гривень
    З України не дали вивезти респіраторів на мільйон гривень
    З України не дали вивезти респіраторів на мільйон гривень
    З України не дали вивезти респіраторів на мільйон гривень
    З України не дали вивезти респіраторів на мільйон гривень
    Фото: Нацполіція

    За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364-1 КК (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми).

    35 коробок з товаром тимчасово вилучені, зазначають у поліції.

    Проводяться першочергові слідчі дії, призначене проведення необхідних експертиз.

    Раніше президент Володимир Зеленський пообіцяв, що масок і дезінфекторів в аптеках буде достатньо.

    Також він сказав, що була проведена бесіда з виробниками, постачальниками цих товарів і аптекарями.

    «Є речі, на яких можна заробляти: це війна і здоров'я людей. Тому маски, дезінфектори, тести і інші необхідні засоби будуть на полицях аптек в достатній кількості і за доступною ціною», - запевнив президент.

    Зеленський додав, що держава буде економічно стимулювати запуск виробництва засобів індивідуального захисту.

    «Я також прошу постачальників і роздрібні мережі не спекулювати на цінах на продукти і не наживатися на людях... Крім того, Кабінет міністрів України заборонив експорт індивідуального противірусного захисту», - заявив він.

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