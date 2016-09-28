З українських законів вилучать термін «інвалід»

Закон приводить норми діючого законодавства у відповідність до положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю

Президент Петро Порошенко підписав закон України № 2249-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України». Про це повідомляє прес-центр адміністрації очільника держави. Документ дозволяє продовжити роботу уряду щодо виключення із законодавства України та вжитку терміну «інвалід» і заміни його терміном



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В Україні з апровад ять термін « особа з інвалідністю »

Закон приводить норми діючого законодавства у відповідність до положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю

Президент Петро Порошенко підписав закон України № 2249-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Про це повідомляє прес-центр адміністрації очільника держави.

Документ дозволяє продовжити роботу уряду щодо виключення із законодавства України та вжитку терміну «інвалід» і заміни його терміном «особа з інвалідністю».

Законопроект вносить зміни до 37 законів України, в положеннях яких слова «інвалід», «дитина-інвалід» та «інвалід війни» замінено відповідно словами «особа з інвалідністю», «дитина з інвалідністю» та «особа з інвалідністю внаслідок війни».

«Таким чином, закон приводить норми діючого законодавства у відповідність до положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Крім того, запроваджуючи у вжиток термін «особа з інвалідністю», перш за все, акцент робиться на людині, а не на її інвалідності», - підсумували в АП.