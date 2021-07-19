  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Зупинилося серце. У лікарні помер поранений на Донбасі боєць із Кривого Рогу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вранці 19 липня зупинилося серце 29-річного криворізького військовослужбовця Олександра Горбенка - Зупинилося серце. У лікарні помер поранений на Донбасі боєць із Кривого Рогу

    Вранці 19 липня зупинилося серце 29-річного криворізького військовослужбовця Олександра Горбенка

    Фото: з відкритих джерел

    Лікарі чотири доби боролися за життя захисника, у нього було 80% опіків тіла

    Евакуйований до Харкова український військовослужбовець, який дістав поранення в районі проведення операції Об’єднаних сил 15 липня, помер у понеділок вранці. Про це повідомляє харківський «Перший Міський телеканал», з посиланням на інформацію радниці голови Дніпровської ОДА Тетяни Губи.

    «Вранці 19 липня зупинилося серце 29-річного криворізького військовослужбовця Олександра Горбенка. Хлопець отримав важкі поранення під час обстрілу у зоні ООС. Його евакуювали на гелікоптері до харківської лікарні, але, на жаль, врятувати не змогли», – йдеться в повідомленні.

    Як зазначають, 15 липня ввечері під час обстрілу на Донбасі криворізький військовий Олександр Горбенко отримав важкі поранення та був негайно доправлений гелікоптером до Харкова. Відомо, що боєць мав 80% опіків тіла. Він стояв на захисті України з 2014 року.

    526x800

    Нагадаємо, 15 липня на Донбасі було поранено п'ятьох військових.

    Також у вівторок, 13 липня, внаслідок мінометного обстрілу на Луганщині загинув Андрій Бєляєв – боєць 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені кошового отамана Костя Гордієнка.

    Теги: Харків Кривий Ріг смерть військові Дніпропетровщина Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зупинилося серце. У лікарні помер поранений на Донбасі боєць із Кривого Рогу