Офіс президента прокоментував позов Росії проти України

Подоляк каже, що позов Росії до ЄСПЛ проти України не має юридичної перспективи

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що позов Російської Федерації як держави до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) стосовно України не має юридичної перспективи, оскільки Росія сама не виконує рішень європейського суду.

«Керівництво Росії вирішило скористатися інструментом скарги в ЄСПЛ після того, як на конституційному рівні забезпечило собі ж можливість не виконувати рішення ЄСПЛ. Якщо хтось шукав еталон цинізму, то його надала Російська Федерація. В цій скарзі немає юридичної перспективи та практичного сенсу, крім суто пропагандистського – з кожної «праски» в РФ і на окупованих Росією територіях будуть мовити, що ЄСПЛ нібито не працює», – заявив Подоляк у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

За словами Подоляка, Україна не може відповідати за наслідки воєнних дій, розв'язаних Росією, оскільки це суперечило б здоровому глузду й міжнародним визнаним юридичним позиціям.

«Росія як держава, що контролює окуповані території України, несе повну відповідальність за ситуацію на цих територіях. За всі порушення прав людини, злочини та розграбування економічного потенціалу цих територій. Їй доведеться нести відповідальність», – сказав він.

Радник керівника Офісу президента також зазначив, що в обґрунтуванні скарги, поданої Росією до ЄСПЛ, зазначається, що Північно-Кримський канал є нібито основним джерелом прісної води для жителів Кримського півострова.

«Якщо за понад сім років окупації Криму в російській Генпрокуратурі так і не змогли зрозуміти, які джерела прісної води в Криму основні, то залишається тільки констатувати повну деградацію цієї російської інституції», – наголосив радник глави Офісу президента.

Подоляк додав, що «в цій ситуації абсолютно цинічними й абсурдними видаються вимоги Росії щодо забезпечувальних заходів за цією скаргою».

«Якщо Росія відмовляється виконувати рішення ЄСПЛ навіть після того, як вони ухвалені і є безсумнівними, то як ця сама Росія може розраховувати на вигідне для себе рішення ще навіть до того, як розглянуто саму скаргу? Зверніть увагу – саме цим інструментом часто користуються рейдери. Вони прописують вимогу забезпечувальних заходів за позовом так, щоб можна було ще до розгляду позову по суті отримати рішення, заради якого позов і починався. Напевно, ще ніхто й ніколи не намагався використовувати так ЄСПЛ заради такої рейдерської схеми», – підсумував він.

Раніше в четвер Росія вперше звернулася до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) з міждержавною скаргою на іншу державу – Україну, скарга стосується цілої низки порушень, зокрема загибелі мирного населення, придушення свободи слова і водної блокади Криму.

Також Росія вказала в міждержавній скарзі до ЄСПЛ, що відповідальність за катастрофу малайзійського «Боїнга» MH17 на Донбасі лежить на Україні – країна не закрила повітряний простір над зоною бойових дій і пізніше не розслідувала цю обставину.

Пізніше міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що звернення Росії до Європейського суду з прав людини зі скаргою на Україну через низку порушень з юридичної точки зору – «неминуча поразка».

«Судячи з прес-релізу генпрокуратури країни-агресора та їхнього ж МЗС, Росія сплутала ЄСПЛ з шоу на російському телебаченні - у заяві до суду виклали всі міфи російської пропаганди. Зовсім безглуздим такий вчинок не назвеш – у них з'явиться додатковий медіамайданчик для промивання мізків і медіапривід, але з юридичної точки зору їх очікує неминуча поразка. Але хоч намагаються контратакувати у lawfare, де поки що всі голи – в їхні ворота», – написав міністр у Facebook.

У свою чергу заступник міністра юстиції України – уповноважений з питань Європейського суду з прав людини в Міністерстві юстиції України Іван Ліщина у Facebook назвав скаргу «блискучою перемогою російської юридичної думки над здоровим глуздом».

Нагадаємо, Росія подала позов проти України до Європейського суду з прав людини, в якому, зокрема, звинуватила українську сторону в катастрофі рейсу МН17. У генпрокуратурі РФ заявили, що подана Росією на Україну скарга стосується цілого ряду «порушень». Зокрема, «водної блокади» окупованого Криму та подій під час Євромайдану.

Нагадаємо, дипломати пʼяти країн ухвалили спільну заяву до роковин загибелі МН17.

Також Європейський союз закликав Росію взяти на себе відповідальність і в повній мірі співпрацювати в справі про катастрофу MH17 в небі над Донбасом.

Президент України Володимир Зеленський до сьомої річниці збиття на Донбасі літака MH17 наголосив, що буде докладено всіх зусиль, щоб встановити правду та покарати винних у цій трагедії. Однак, у своїй заяві він ні словом не згадав про причетність Росії до катастрофи.



