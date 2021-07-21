Що в голові у Путіна і чого Україні очікувати від «Заходу-2021»

Керівник Росії може готуватися до чогось більшого, ніж просто військовий вишкіл

Резонансна стаття президента Росії Володимира Путіна «Про історичну єдність росіян та українців» для нас демонструє одне: ні про який мир між Росією і Україною у найближчому майбутньому мови йти не може. Додатково це підтверджує й інтерв’ю російського керманича, яке він надав після того, як матеріал побачив світ.

«Так, звичайно, будь-яка країна має право вибирати свій шлях, це не заперечується. Але знаєте, так само як будь-яка людина, вона вільна, але є така відома формула: свобода людини, кожної, обмежена свободою інших людей. Якщо вона вступає у протиріччя зі свободою іншої людини, то тоді потрібно подумати про якісь обмеження, самообмеження. Те ж саме стосується і держав. Якщо ми бачимо, що створюються певні загрози, тим більше загрози в сфері безпеки, то ми, звичайно, повинні зрозуміти, що нам з цим робити», — наголосив Путін, відповідаючи на запитання, чому саме зараз він вирішив написати статтю.

Як можна помітити із більш ніж двадцятирічного правління Путіна, він рідко коли говорить щось просто так. «Люди знають, що якщо Путін каже, куди йти і як йти, то він не кидає слів на вітер», — іще у 2018 році заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Враховуючи мілітаристські настрої, які панують в Росії, поява статті «Про історичну єдність росіян та українців» дійсно дає підстави для хвилювання. Адже мало того, що Путін назвав Україну «цілком і повністю дітищем радянської епохи», ставлячи цим під сумнів право українців на незалежну державу, та ще й називає «грубим порушенням діючих на той час правових норм» — приєднання у середині XX ст. до УРСР таких територій, як Бессарабія, Північна Буковина, Закарпаття, Кримський півострів тощо — чим вкотре як робить спроби виправдати свою агресію проти України, так і заявляє про нові територіальні претензії. Недарма міністр оборони Росії Сергій Шойгу включив статтю Путіна як обов’язкову тему для занять з бійцями із військово-політичної підготовки.

Чому саме зараз?

Публікація на сайті Кремля з’явилася за два місяці до спільних російсько-білоруських стратегічних навчань «Захід-2021» («Запад-2021»), які відбудуться з 10 по 16 вересня 2021 року на території Республіки Білорусь. Перші ешелони військової техніки туди уже поїхали. Цілком очевидно, що маневри будуть використовуватися для забезпечення інформаційної активності Кремля.

Ймовірно, вони також сприятимуть зміцненню процесу інтеграції Збройних сил Білорусі зі Збройними силами Російської Федерації. Можливість швидкого перекидання російських військ на територію Білорусі, вірогідно, проходитиме повторну перевірку, яка буде поєднуватися із перевіркою можливості постачання великої кількості техніки і солдатів.

Також під час маневрів, за інформацією газети «Известия», яка посилалась на джерела в Міністерстві оборони РФ, будуть випробувані російські бойові машини підтримки танків (БМПТ) «Термінатор». За словами представників відомства, дані БМПТ відносяться до принципово нового класу військової техніки, якого немає ще ні в одній армії світу.

Відомо, що у 2017 році «Термінатори» пройшли випробування в Сирії. За словами заступника голови Міноборони РФ Юрія Борисова, саме бойові дії на території САР дозволили прийняти рішення про закупівлю БМПТ для озброєння російської армії.

Можна припустити, що Путін готується до чогось більшого, ніж просто військовий вишкіл чи демонстрація бойових потужностей. Так, наприкінці червня він послався на інцидент, в якому брав участь британський корабель HMS Defender. Під час телемосту з громадянами президент Росії заявив, що опоненти Москви не матимуть жодних шансів на перемогу у можливій Третій світовій війні.

«Навіть якщо ми потопили б цей корабель, важко уявити, що світ стояв би на межі Третьої світової війни, тому що ті, хто це робить, знають, що не можуть вийти з цієї війни переможцями», — наголосив Путін. Він також послався на навчання «Sea Breeze», що проходили в акваторії Чорного моря за участі 17 країн НАТО та партнерів Альянсу, заявивши, що цим самим натовці «просунули свої сили під наші (російські) кордони».

Фактично, Путін вчергове дав зрозуміти, де саме, на його думку, знаходиться сфера інтересів Російської Федерації. І що заради її втримання та розширення він готовий до будь-якого розвитку подій, включаючи глобальний конфлікт із Заходом.

Повернення Кремля до агресивної риторики особливо гостро відбувся у контексті відзначення 80-х роковин нападу Третього Рейху на Радянський Союз. Саме у цей період з’явилася ціла серія статей, опублікованих у російських та білоруських джерелах, що створюють образ зростаючої загрози для обох країн з боку Альянсу.

Повідомлення, що формують надзвичайно негативний імідж НАТО, ймовірно, мають характер чергової активної фази створення інформаційного майданчика для запланованих маневрів «Захід-2021». Приміром, 23 червня російські новинні ресурси, альтернативні портали і канали Telegram розпочали популяризацію наративів, метою яких стало формування сценарію буцімто підготовки урядів держав-членів НАТО та України до ескалації напруженості.

Зокрема, російська сторона посилалася на вищезазначені українсько-американські маневри «Sea Breeze», які були представлені як загроза миру у регіоні. Також з’явилися десятки повідомлень про порівняння НАТО з Третім Рейхом або створення Альянсу в якості Четвертого Рейху, який планує черговий наступ на Москву.

Як відомо, принцип «найкращий захист - це напад», надто полюбляють у Кремлі. Особливо, якщо «напад» є уявним. Адже саме через подібний casus belli стала можливою російська агресія спершу у Криму, а трохи згодом й на Донбасі.

Для чого це Росії?

На це логічне запитання є кілька варіантів відповіді. Найімовірніше, споживачем цієї інформації є внутрішньоросійська аудиторія. Усі ці публікації, вінцем яких стала стаття Володимира Путіна, а також інформаційні кампанії, на кшталт військових навчань «Захід-2021» можуть бути пов’язані із майбутніми парламентськими виборами в РФ.

Так, стаття «Про історичну єдність росіян та українців» й проведення операції з розгортання військ біля кордонів України і НАТО покликані стимулювати позитивний образ Путіна та викликати у росіян почуття національної гордості. В українському контексті ця акція спрямована на стимулювання антиурядових і проросійських настроїв.

Втім, не лише вибори до Державної Думи є причиною №1. Не секрет, що лідер Росії має завищену прихильність до всіляких символічних дат. І мова не лише про 80-річчя початку німецько-радянської війни - дату, яка стала початковою точкою відліку цьогорічної пропагандистської кампанії Кремля.

Як відомо, восени наш північно-східний сусід відзначатиме 300-ту річницю з часу проголошення Російської імперії. Дата більш ніж неординарна. І її відзначення відбудеться, швидше за все, із величезною помпою.

Однак, яка ж «імперія» може відбутися без нових територіальних надбань? Що саме продемонструвати Путіну своїм «підданим», особливо після підписання ним у квітні-місяці змін до основного закону, які дозволяють йому обіймати президентську посаду аж до 2036 року?

Ідеальним виходом із ситуації, в парадигмі Кремля, може стати місце проведення маневрів «Захід-2021». Мається на увазі Республіка Білорусь. У цьому контексті не можна не погодися із думкою директора російської програми Центру військово-морського аналізу CNA Майкла Кофмана, який не виключає, що після проведення навчань частина військ РФ залишиться на білоруській території.

І дійсно, Путін може вбити одразу двох зайців, одночасно провівши як гучну інформаційну кампанію напередодні відзначення 300-річчя Російської імперії, здійснивши остаточну анексію Білорусі, так і отримавши можливість іще пильніше контролювати режим Олександра Лукашенка, остаточно перетворивши останнього на покірного васала (із можливістю збереження крісла).

З думкою Кофмана погоджується й генерал-лейтенант у відставці, провідний військовий експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики Бен Годжес. Він зазначив, що «чим більше російських військ Лукашенко зможе розмістити у себе, щоб демонструвати згуртованість, тим для нього краще».

Таким чином, можливість швидкого перекидання російських військ на територію Білорусі, швидше за все, буде перевірена іще раз. Маневри «Захід-2021» також можуть бути використані для створення російської військової бази на території Білорусі, яка буде представлена як акт підтримки країни на передовій «гібридної війни», яку нібито ведуть проти Мінська Польща, Литва та інші країни Альянсу. І, звісно ж, Україна.

Саме тому у сусідній Республіці Польща російсько-білоруські навчання «Захід-2021» викликають інтерес та страх. Як повідомляє тижневик «Polityka», порівняно із ситуацією, що мала місце чотири роки тому, Військо Польське є чисельнішим і принаймні отримало зародок нової дивізії на сході країни.

Втім, за інформацією видання, на практиці здатність Варшави відбивати будь-які напади зі Сходу зросла дуже мало. І хоча росіяни не зробили гігантського стрибку з часу попередніх навчань, цей факт не повинен заспокоювати. Адже вони можуть захотіти перевірити польську пильність та техніку. А тому «варто підтримувати підвищену готовність, але тримати нерви під контролем».

Власне, цього рецепту слід дотримуватися й Україні. Без перебільшення, у найближчі місяці рівень небезпеки лише збільшуватиметься і офіційний Київ, який перебуває на вістрі атаки, в координації із західними союзниками має робити усе можливе, щоб не допустити подальшої експансіоністської ходи Москви, яка, марячи побудовою нової імперії, вже готова застосувати такий інструмент, як широкомасштабна глобальна війна.

Станіслав Желіховський, для «Главкома»

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