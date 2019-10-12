На Буковині автобус з пасажирами потрапив у ДТП: є постраждалі



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У Чернівецькій області внаслідок ДТП постраждали 9 людей Фото: Нацполіція

В результаті аварії постраждали дев'ятеро осіб

У Чернівецькій області 12 жовтня сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобусу та рейсового автобуса, в результаті якої постраждали 9 осіб.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

За даними правоохоронців, водій рейсового автобуса MAN не впорався з керуванням, внаслідок чого допустив зіткнення з мікроавтобусом Volkswagen Transporter.

Зазначається, що в результаті зіткнення транспортних засобів постраждали 9 пасажирів мікроавтобусу Volkswagen. Серед постраждалих чотири дитини.

Всі постраждалі з тілесними ушкодженням різного ступеня тяжкості були госпіталізовані.

Нагадаємо, 4 жовтня на Львівщині вантажівка зіткнулася з маршруткою. Аварія сталася на автодорозі Львів – Шегині між селами Зимна Вода та Конопниця, Пустомитівського району. Автомобіль МАЗ зіткнувся з маршрутним автобусом БАЗ. Внаслідок ДТП постраждали 10 осіб.