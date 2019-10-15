На дорозі Львів-Луцьк в ДТП потрапив автобус з туристами



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В автобусі знаходилися 38 туристів з Білорусі

У Львівській області на автодорозі Львів-Луцьк у неділю, 13 жовтня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі туристичного автобусу з Білорусі.

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львіської ОДА у Facebook.

Як повідомляється, вчора близько 16:50 поблизу села Вузлове автомобіль ВАЗ-2109 виїхав на смугу зустрічного транспорту, де скоїв зіткнення з туристичним автобусом Iveko.

На момент ДТП в автобусі знаходилося 38 пасажирів, громадян Білорусі.

Зазначається, що в результаті зіткнення транспортних засобів загинув водій легкового автомобіля. Пасажири та водій автобусу не постраждали та були відправлені до місця призначення іншим транспортом.

Наразі встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, 4 жовтня на Львівщині вантажівка зіткнулася з маршруткою. Аварія сталася на автодорозі Львів – Шегині між селами Зимна Вода та Конопниця, Пустомитівського району. Автомобіль МАЗ зіткнувся з маршрутним автобусом БАЗ. Внаслідок ДТП постраждали 10 осіб.