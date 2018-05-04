За добу бойовики 21 раз обстріляли українських бійців на Донбасі

Під час бойових дій українські військовослужбовці втрат не зазнали

Упродовж минулої доби, 3 травня, та вночі поточної доби ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною. Бойові дії тривали переважно на донецькому, світлодарському та маріупольському напрямках. Противник вкотре, не дотримуючись Мінських домовленостей, намагався послабити оборону українських підрозділів. Про це



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Українські військові

Під час бойових дій українські військовослужбовці втрат не зазнали

Упродовж минулої доби, 3 травня, та вночі поточної доби ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною. Бойові дії тривали переважно на донецькому, світлодарському та маріупольському напрямках.

Противник вкотре, не дотримуючись Мінських домовленостей, намагався послабити оборону українських підрозділів.

Про це йдеться у ранкову звіті прес-центру Об’єднаних сил.

«За минулу добу 21 раз, а вночі 4 травня три рази російсько-терористичні війська застосовували заборонену зброю поблизу населених пунктів:Світлодарськ, Луганське, Троїцьке, Причепілівка, Новотошківське, Зайцеве, Кримське, Кам’янка, Талаківка. В результаті ведення активної оборони наші підрозділи нанесли окупантам втрат. За даними розвідки двоє вбитих та троє поранених», - повідомили у прес-центрі.

Під час бойових дій за минулу добу та станом на 7.00 ранку 4 травня року українські військовослужбовці втрат не зазнали.

Нагадаємо, вранці у четвер, 3 травня, бойовики здійснили обстріл селища міського типу Зайцеве на Донбасі.