Бойовики обстріляли Зайцеве: опубліковані фото
- Сьогодні, 13:20
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На місці працюють рятувальники та моніторингова група СЦКК
Вранці у четвер, 3 травня, бойовики здійснили обстріл селища міського типу Зайцеве на Донбасі.
Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.
«О 8:30 російсько-терористичні війська в порушення норм Міжнародного гуманітарного права обстріляли зі 122-мм гармат Зайцеве», - говориться у повідомленні.
Зазначається, що на місці працюють рятувальники та моніторингова група СЦКК.
Нагадаємо, у місті Мар’їнка на Донбасі в результаті обстрілу бойовиками було пошкоджено шість будинків. Обстріл з боку окупованого Донецька розпочався близько 22:00 вечора 30 квітня та тривав більше години.
Внаслідок влучення снарядів постраждали домоволодіння, розташовані по вулиці Жовтневій. Осколками пошкоджені вікна, двері, паркани та автомобілі місцевих мешканців.