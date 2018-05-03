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    Бойовики обстріляли Зайцеве: опубліковані фото

    На місці працюють рятувальники та моніторингова група СЦКК
    Вранці у четвер, 3 травня, бойовики здійснили обстріл селища міського типу Зайцеве на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил. «О 8:30 російсько-терористичні війська в порушення норм Міжнародного гуманітарного права обстріляли зі 122-мм гармат Зайцеве», - говориться у повідомленні. Зазначається, що на місці
    • Сьогодні, 13:20
    • Розсилка
    Фото: прес-центр Операції Об'єднаних сил

    На місці працюють рятувальники та моніторингова група СЦКК

    Вранці у четвер, 3 травня, бойовики здійснили обстріл селища міського типу Зайцеве на Донбасі.

    Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

    «О 8:30 російсько-терористичні війська в порушення норм Міжнародного гуманітарного права обстріляли зі 122-мм гармат Зайцеве», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що на місці працюють рятувальники та моніторингова група СЦКК.

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    Бойовики обстріляли Зайцеве: опубліковані фото
    Бойовики обстріляли Зайцеве: опубліковані фото
    Бойовики обстріляли Зайцеве: опубліковані фото
    Бойовики обстріляли Зайцеве: опубліковані фото
    Бойовики обстріляли Зайцеве: опубліковані фото
    Бойовики обстріляли Зайцеве: опубліковані фото
    Бойовики обстріляли Зайцеве: опубліковані фото
    Бойовики обстріляли Зайцеве: опубліковані фото
    Бойовики обстріляли Зайцеве: опубліковані фото
    Фото: прес-центр Операції Об'єднаних сил

    Нагадаємо, у місті Мар’їнка на Донбасі в результаті обстрілу бойовиками було пошкоджено шість будинків. Обстріл з боку окупованого Донецька розпочався близько 22:00 вечора 30 квітня та тривав більше години.

    Внаслідок влучення снарядів постраждали домоволодіння, розташовані по вулиці Жовтневій. Осколками пошкоджені вікна, двері, паркани та автомобілі місцевих мешканців.

    бойовики на Донбасі Донбас обстріл Операція Об’єднаних сил
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