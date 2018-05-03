Бойовики обстріляли Зайцеве: опубліковані фото

На місці працюють рятувальники та моніторингова група СЦКК

Вранці у четвер, 3 травня, бойовики здійснили обстріл селища міського типу Зайцеве на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил. «О 8:30 російсько-терористичні війська в порушення норм Міжнародного гуманітарного права обстріляли зі 122-мм гармат Зайцеве», - говориться у повідомленні. Зазначається, що на місці