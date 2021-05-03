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    Пандемія коронавірусу

    Стало відомо, чому більшість українців не хочуть вакцинуватися від Covid -19

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    33% опитаних з тих, які не мають наміру вакцинуватися, не вірять в ефективність препаратів, доступних зараз в Україні - Стало відомо, чому більшість українців не хочуть вакцинуватися від Covid -19
    33% опитаних з тих, які не мають наміру вакцинуватися, не вірять в ефективність препаратів, доступних зараз в Україні
    Фото з відкритих джерел

    Майже 20% опитаних громадян думають, що наслідки вакцинації можуть бути гіршими від самого захворювання

    39,5% українців з тих, які не готові робити щеплення від Covid -19, вважають, що вакцини проти коронавируса ще недостатньо перевірені. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, опубліковані 3 травня.

    33% опитаних з тих, які не мають наміру вакцинуватися, не вірять в ефективність препаратів, доступних зараз в Україні.

    19,9% респондентів думають, що наслідки вакцинації можуть бути гіршими від самого захворювання Covid -19.

    17,1% не довіряють вакцинам в принципі, 15,5% - не можуть зробити щеплення за станом здоров'я.

    9,6% опитаних заявили, що вже перехворіли Covid -19 і мають антитіла, ще 4,9% стверджують, що не бояться інфікуватися коронавірусом.

    При цьому, за даними КМІС, в Україні збільшується число громадян, готових вакцинуватися від Covid -19 в найближчі кілька місяців. У квітні 43% українців заявили, що хочуть зробити щеплення від коронавируса. У березні отримати вакцину виявляли бажання 33,4% опитаних.

    Опитування проводилося 13-15 квітня серед громадян старше 18 років у всіх регіонах України, крім окупованих територій Донецької і Луганської областей та Криму. Всього опитано 2001 респондент методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4%.

    Нагадаємо, в Україні станом на 3 квітня 2021 року зафіксовано 2 758 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 116 дітей та 23 медпрацівники.

    Вакцинація від коронавірусу в Україні традиційно загальмовується на свята та у вихідні дні. У суботу, 1 травня, щеплення від Covid-19 отримали 2 тис. 661 людини, другу дозу вкололи 30 українцям.

    Дані МОЗ свідчать, що друге щеплення зробили в Харківській області препаратом AstraZeneca.

    Утім, жодного щеплення не зробили відразу в п’яти областях – Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Луганській.

    Лідери за кількість щеплень 1 травня такі регіони:

    Миколаївська область (425);

    Донецька (350);

    Одеська (287);

    Харківська (216);

    Сумська (190).

    Теги: соцопитування свята хвороби щеплення вакцинація коронавірус
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