Стало відомо, чому більшість українців не хочуть вакцинуватися від Covid -19

33% опитаних з тих, які не мають наміру вакцинуватися, не вірять в ефективність препаратів, доступних зараз в Україні

Майже 20% опитаних громадян думають, що наслідки вакцинації можуть бути гіршими від самого захворювання

39,5% українців з тих, які не готові робити щеплення від Covid -19, вважають, що вакцини проти коронавируса ще недостатньо перевірені. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, опубліковані 3 травня.

33% опитаних з тих, які не мають наміру вакцинуватися, не вірять в ефективність препаратів, доступних зараз в Україні.

19,9% респондентів думають, що наслідки вакцинації можуть бути гіршими від самого захворювання Covid -19.

17,1% не довіряють вакцинам в принципі, 15,5% - не можуть зробити щеплення за станом здоров'я.

9,6% опитаних заявили, що вже перехворіли Covid -19 і мають антитіла, ще 4,9% стверджують, що не бояться інфікуватися коронавірусом.

При цьому, за даними КМІС, в Україні збільшується число громадян, готових вакцинуватися від Covid -19 в найближчі кілька місяців. У квітні 43% українців заявили, що хочуть зробити щеплення від коронавируса. У березні отримати вакцину виявляли бажання 33,4% опитаних.

Опитування проводилося 13-15 квітня серед громадян старше 18 років у всіх регіонах України, крім окупованих територій Донецької і Луганської областей та Криму. Всього опитано 2001 респондент методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, в Україні станом на 3 квітня 2021 року зафіксовано 2 758 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 116 дітей та 23 медпрацівники.

Вакцинація від коронавірусу в Україні традиційно загальмовується на свята та у вихідні дні. У суботу, 1 травня, щеплення від Covid-19 отримали 2 тис. 661 людини, другу дозу вкололи 30 українцям.

Дані МОЗ свідчать, що друге щеплення зробили в Харківській області препаратом AstraZeneca.

Утім, жодного щеплення не зробили відразу в п’яти областях – Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Луганській.

Лідери за кількість щеплень 1 травня такі регіони:

Миколаївська область (425);

Донецька (350);

Одеська (287);

Харківська (216);

Сумська (190).