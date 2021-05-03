Колективний імунітет до Covid -19 не діятиме проти нового штаму, що з’явиться восени, – Богомолець

Водночас Богомолець спрогнозувала, що у світі з'являтимуться більш «розумні» вакцини проти коронавірусу, вакцини нової генерації

Уже восени поточного року на Україну чекає новий штам коронавірусу – Covid-21.

Такий прогноз озвучила заслужена лікарка України Ольга Богомолець, інформує Obozrevatel.

За її словами, колективний імунітет до Covid -19 не діятиме проти нового штаму.

«Восени ми будемо бачити Covid-21. Будуть нові штами коронавірусу, вони будуть більш агресивними, більш розумними, викликатимуть більше ускладнень», – сказала лікарка.

За її словами, подолання епідемії можливе за умови, якщо працюватиме певна система. «Має бути система – вакцинація, комплекс санітарно-епідемічних заходів, центральна влада з чіткими рекомендаціями і наша відповідальність».

Водночас Богомолець спрогнозувала, що у світі з'являтимуться більш «розумні» вакцини проти коронавірусу, вакцини нової генерації.

Тим часом, четверту хвилю пандемії коронавірусу фахівці прогнозують на осінь 2021 року. Водночас після Великодня очікують на окремі спалахи захворюваності. Про це заявила інфекціоністка Леся Радковська. «Українці не так сумлінно дотримуються карантинних обмежень, як європейці. Тому ще одна хвиля пандемії цілком можлива. Нова хвиля буде сильнішою за попередні, якщо рівень вакцинації залишатиметься невисоким і, якщо при кожному локдауні люди будуть все більше його порушувати. Якщо цього не буде, ми триматимемо вірус під контролем», – пояснила Радковська.