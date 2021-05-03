Восени слід очікувати на четверту хвилю Covid-19, а після Великодня будуть окремі спалахи – інфекціоністка

Нова хвиля буде сильнішою за попередні, якщо рівень вакцинації залишатиметься невисоким

Радковська: «Для того, щоб уникнути чергового загострення слід дотримуватися карантину»

Четверту хвилю пандемії коронавірусу фахівці прогнозують на осінь 2021 року. Водночас після Великодня очікують на окремі спалахи захворюваності. Про це заявила інфекціоністка Леся Радковська, повідомляє 24tv.ua.

«Українці не так сумлінно дотримуються карантинних обмежень, як європейці. Тому ще одна хвиля пандемії цілком можлива. Нова хвиля буде сильнішою за попередні, якщо рівень вакцинації залишатиметься невисоким і, якщо при кожному локдауні люди будуть все більше його порушувати. Якщо цього не буде, ми триматимемо вірус під контролем», – пояснила Радковська.

Вона зауважила, що є країни, які тримають Covid-19 під контролем і повертаються до звичного ритму життя.

Для того, щоб уникнути чергового загострення українцям слід дотримуватися карантину: «Коли людина не думає про оточення – маємо потім плачевні наслідки».

Тим часом, в Україні станом на 3 квітня 2021 року зафіксовано 2 758 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 116 дітей та 23 медпрацівники.

Україна з 2 травня заборонила в’їзд із Індії через рекордне поширення коронавірусу в цій країні.