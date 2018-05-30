За добу на Донбасі поранено чотирьох українських військових

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Українські бійці

Підрозділи Об’єднаних сил не дозволяли противнику покращити тактичне положення

Упродовж минулої доби, 29 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою та відзначається відносним зменшенням інтенсивності бойових дій.

Про це йдеться у ранковому звіті прес-центру Об’єднаних сил.

Бойові дії тривали в районі населеного пункту Новотошківсье, що на Луганщині. На горлівському напрямку - в районі населених пунктів Зайцеве, Південне. Не припиняються бої на донецькому напрямку поблизу Авдіївки та Мар’їнки, на маріупільському напрямку – в районі населеного пункту Широкине.

«Російсько-окупаційні 36 разів вдавалися до прицільного вогню по нашим позиціям, з них дев’ять разів застосовували важке озброєння. Підрозділи Об’єднаних сил не дозволяли противнику покращити тактичне положення, вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу», - додали у прес-центрі.

Під час бойових дій четверо українських захисників отримали поранення, їм надано кваліфіковану медичну допомогу, життю бійців нічого не загрожує.

За даними розвідки, трьох окупантів знищено та трьох поранено.

Нагадаємо, з початку 2018 року на Донбасі спостерігачі ОБСЄ зафіксували понад 100 тис. порушень режиму припинення вогню і 107 смертей мирних жителів.