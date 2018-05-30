З початку року на Донбасі загинули 107 мирних жителів - ОБСЄ

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Донбас

З січня поточного року місія ОБСЄ зафіксувала понад 100 тис. порушень припинення вогню

На спеціальному засіданні Ради безпеки ООН голова СММ ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан заявив, що з початку 2018 року на Донбасі спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ зафіксували понад 100 тис. порушень режиму припинення вогню і 107 смертей мирних жителів.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«З січня поточного року СММ ОБСЄ зафіксувала понад 100 тис. порушень припинення вогню після незначної паузи в бойових діях, після чого вони поновилися», - сказав він.

Він зазначив, що СММ фіксують обстріли об'єктів цивільної інфраструктури і загибель мирних жителів.

«З початку року місія підтвердила загибель 107 мирних жителів, більшість з них загинула внаслідок артобстрілу або підірвалася на мінах чи саморобних вибухових пристроях. Більшість випадків сталася у квітні-травні», - поінформував Апакан.

Нагадаємо, 28 травня у селищі Залізне поблизу Торецька внаслідок обстрілу бойовиків загинула школярка.

Великокаліберний снаряд влетів просто на подвір'я та розірвався буквально за кілька метрів від місця, де в цей час стояла дівчина. 15-річна Дарина загинула на місці трагедії

Генпрокуратура України представила докази вини бойовиків у смерті школярки на Донеччині.