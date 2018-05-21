За добу на Донбасі зафіксовано понад півсотні ворожих обстрілів

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Українські військові

Окупанти вчора 19 разів застосовували заборонену Мінськими домовленостями зброю

Упродовж минулої доби, 21 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

Інтенсивні бойові дії тривали на світлодарському, горлівському, донецькому та маріупільському напрямках.

«Російсько-окупаційні війська 55 разів порушували режим припинення вогню, з них 19 разів застосовували заборонену Мінськими домовленостями зброю. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику», - повідомили у прес-центрі Об’єднаних сил.

Менш напружена обстановка була на Луганщині, де інтенсивні бойові дії тривали переважно на «Світлодарській дузі» - в районах населених пунктів Троїцьке та Луганське.

«На горлівському напрямку, в районах населених пунктів Зайцеве, Шуми, Новгородське противник під прикриттям вогню з мінометів марно намагався витіснити з позицій підрозділи наших військ. При цьому, окупанти в порушення норм міжнародного права вчора, о п’ятій ранку 20 травня, відкрили щільний мінометний вогонь по житловим будинкам селища Зайцеве», - додали у прес-центрі.

На донецькому напрямку не спадає інтенсивність бойових дій в районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Красногорівка, Мар’їнка.

На маріупольському напрямку активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Водяне та Широкине.

Під час бойових дій за минулу добу та сьогодні Об’єднані сили втрат не мають. За даними розвідки, трьох окупантів поранено, інші втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, командування Об’єднаних сил видало розпорядження для покращення ситуації на Донбасі.

Також повідомлялося, що у суботу поблизу патрулів ОБСЄ на Луганщині стався вибух.