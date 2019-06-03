За добу на Донбасі зафіксовано п'ять ворожих обстрілів, без втрат для ЗСУ
Окупанти на Донбасі стріляли з гранатометів, мінометів, кулеметів та стрілецької зброї
У неділю, 2 червня, бойовики на Донбасі п'ять разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.
Ворог також обстрілював українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник три рази разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- біля міста Мар'їнка – з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем;
- поблизу населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм;
- поблизу села Гнутове – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
- поблизу населеного пункту Новгородське – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- біля населеного пункту Майорськ – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
«Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 2 червня одного окупанта було знищено», - додали у прес-центрі.
Від початку поточної доби ворог один раз з протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів та зенітних установок ЗУ-23-2 обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Кам'янка в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід».
«Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються», - резюмується у звіті.
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