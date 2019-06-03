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    За добу на Донбасі зафіксовано п'ять ворожих обстрілів, без втрат для ЗСУ

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    Позиції Об'єднаних сил на Донбасі - За добу на Донбасі зафіксовано п'ять ворожих обстрілів, без втрат для ЗСУ
    Позиції Об'єднаних сил на Донбасі

    Окупанти на Донбасі стріляли з гранатометів, мінометів, кулеметів та стрілецької зброї

    У неділю, 2 червня, бойовики на Донбасі п'ять разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.

    Ворог також обстрілював українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник три рази разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    • біля міста Мар'їнка – з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем;
    • поблизу населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм;
    • поблизу села Гнутове – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні два рази:
    • поблизу населеного пункту Новгородське – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • біля населеного пункту Майорськ – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    «Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 2 червня одного окупанта було знищено»,  - додали у прес-центрі.

    Від початку поточної доби ворог один раз з протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів та зенітних установок ЗУ-23-2 обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Кам'янка в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід».

    «Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються», - резюмується  у звіті.

    Нагадаємо, вчора стало відомо, що пішов з життя один із командирів полку «Азов» Ігор Прозапас із позивним Кіхот.

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