За добу росіяни обстріляли вісім громад Сумщини

Росіяни обстрілювали Сумську область зі стрілецької зброю, реактивної та ствольної артилерії

За 14 липня, з 9:00 до 21:00 російські окупанти вісім разів обстріляли вісім територіальних громад Сумської області. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Усього – понад 40 пострілів із різної видів озброєння (кулеметні черги, реактивна та ствольна артилерія, використовували безпілотники)», – повідомив Живицький.

Він додав, що від обстрілів постраждали наступні громади: Миропільська, Юнаківська, Есманьська, Новослобідська, Хотінська, Шосткинська, Краснопільська та Великописарівська.

Від обстрілів немає постраждалих, руйнувань також не було заподіяно.

Нагадаємо, напередодні ворог запустив по Сумщині 14 ракет: троє поранених. Три громади області були під вогнем окупантів.

Перед цим, 8 липня, ворог гатив по Сумщині: за день – 18 обстрілів, постраждав фермер. Окупанти застосовували ракети, міномети, самохідні артилерійські установки.

Раніше затишшя було в області 7 липня. Тоді зафіксували лише один обстріл за день. Вороги завдали удару по прикордонному населеному пункту.