У Херсоні та Миколаєві лунають вибухи

У кількох областях ввечері спрацювали сирени повітряної тривоги

У тимчасово окупованому Херсоні та області в четвер увечері пролунало кілька вибухів. Про це повідомляє «Суспільне».

Також повідомляється про вибухи в Миколаєві.

У кількох областях ввечері спрацювали сирени повітряної тривоги.

Зауважимо, що на Миколаївщині близько 22:23 оголосили про повітряну тривогу. Вибухи в у місті пролунали після попередження про загрозу ракетного удару. Офіційної інформації про те, що трапилось, поки що немає.

За попередньою інформацією, сили ППО збили щонайменше 1 ракету. Містяни чули щонайменше 5 вибухів. Закликаємо місцевих жителів не полишати укриття до відбою.

Ввечері 14 липня про чергові вибухи повідомили у Нікополі.

Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко звернувся до людей із проханням не залишати укриттів та не публікувати фото чи відео, а також зберігати спокій та чекати на наступні повідомлення.

Нагадаємо, рашисти обстріляли Вінницю ракетами вагою 1770 кг.

Як повідомлялося, жертвами ворожого ракетного удару по Вінниці стали 23 людини. П'ятеро постраждалих перебувають у критичному стані.

Зазначимо, російські телеграм-канали вже поширили фейкову інформацію, що російські ракети влучили не в центр мирного міста, а «у військову частину».

Сьогодні президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників конференції в Гаазі щодо відповідальності Росії за злочини в Україні. Під час своєї промови український лідер розповів про сьогоднішню ракетну атаку росіян на Вінницю.

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