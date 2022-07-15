Зеленський назвав імена людей, що були у знищеному медцентрі у Вінниці

Одна з російських ракет знищила медичний центр «Нейромед», всередині якого на момент влучання були люди

Президент України Володимир Зеленський назвав терористичним актом ракетний удар по Вінниці, в результаті якого було знищено медичний центр. Про це Зеленський сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

Президент повідомив, що розбір завалів унаслідок ворожих «прильотів« по Вінниці 14 липня й досі триває. У списках зниклих безвісти й досі налічуються десятки людей. Одна з російських ракет знищила медичний центр «Нейромед», всередині якого на момент влучання були люди.

«Наталія, їй 40 років. Тетяна, їй 32 роки. Володимир, йому 61 рік. Віра, їй 55 років. Я побачив їх серед безвісно зниклих. Розумієте, було навіть невідомо, що взагалі сталося з людьми, які просто пішли у медичний центр»,– підкреслив Зеленський.

До слова, президент наголосив, що нинішня трагедія у Вінниці є безумовно актом тероризму з боку Росії. Він зауважив, що якби хтось завдав ракетного удару по медичному центру десь у Далласі чи Дрездені, то це б очевидно визнали тероризмом.

Нагадаємо, рашисти обстріляли Вінницю ракетами вагою 1770 кг.

Як повідомлялося, жертвами ворожого ракетного удару по Вінниці стали 23 людини. П'ятеро постраждалих перебувають у критичному стані.

Зазначимо, російські телеграм-канали вже поширили фейкову інформацію, що російські ракети влучили не в центр мирного міста, а «у військову частину».

Сьогодні президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників конференції в Гаазі щодо відповідальності Росії за злочини в Україні. Під час своєї промови український лідер розповів про сьогоднішню ракетну атаку росіян на Вінницю.

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