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  4. Знала цю дівчинку: Зеленська опублікувала відео із загиблою у Вінниці 4-річною Лізою
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    Політика

    Знала цю дівчинку: Зеленська опублікувала відео із загиблою у Вінниці 4-річною Лізою

    Дівчинка Ліза, яка загинула у Вінниці, знімалася у різдвяному фільмі із Оленою Зеленською - Знала цю дівчинку: Зеленська опублікувала відео із загиблою у Вінниці 4-річною Лізою
    Дівчинка Ліза, яка загинула у Вінниці, знімалася у різдвяному фільмі із Оленою Зеленською
    Фото:@olenazelenska_official/Instagram

    Маленька Ліза брала участь у запису відео до різдвяних свят

    Перша леді Олена Зеленська повідомила що маленька Ліза, що загинула під час ракетного удару у Вінниці, брала участь у запису відео до різдвяних свят.

    Нагадаємо, ракетний удар по центру Вінниці, що забрав життя 23 осіб, зокрема і трьох дітей, вбив чотирирічну дівчинку Лізу та важко травмував її матір, за життя якої ведуть боротьбу лікарі. Фото загиблої дівчинки у дитячому візку — стало ще одним символом жорстоких злочинів РФ в Україні.

    На ракетний удар відреагувала перша леді України, яка опублікувала фото загиблої дівчинки і закликала світ визнати Російську Федерацію державою-терористом.

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    Допис, поширений Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

    Згодом Олена Зеленська опублікувала ще один пост — вона пригадала, що знайома із Лізою: разом із нею дівчинка брала участь у запису різдвяного відео.

    «Сьогодні з жахом ми побачили фото перекинутого дитячого візочка з Винниці. А потім, читаючи новини, я усвідомила, що знаю цю дівчинку. Знала… Маленька Ліза загинула сьогодні від російської ракети. Я не буду зараз писати всі слова, які дуже хотілося б сказати, тим, хто її вбив. Я напишу вам про неї. Ми познайомилися з цією чудовою дівчинкою під час запису відео до різдвяних свят. Світла, щира, радісна дитина, яка зростала в любові. Маленька бешкетниця тоді встигла розмалювати за пів години фарбами не тільки себе, свою святкову суконьку, а й усіх інших дітей, мене, операторів і режисера… Подивіться на неї живу, будь ласка. Плачу разом з її близькими", – написала Зеленська і опублікувала фрагмент із різдвяного відео.

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    Допис, поширений Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

    Нагадаємо, рашисти обстріляли Вінницю ракетами вагою 1770 кг.

    Як повідомлялося, жертвами ворожого ракетного удару по Вінниці стали 23 людини. П'ятеро постраждалих перебувають у критичному стані.

    Зазначимо, російські телеграм-канали вже поширили фейкову інформацію, що російські ракети влучили не в центр мирного міста, а «у військову частину».

    Сьогодні президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників конференції в Гаазі щодо відповідальності Росії за злочини в Україні. Під час своєї промови український лідер розповів про сьогоднішню ракетну атаку росіян на Вінницю.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Знала цю дівчинку: Зеленська опублікувала відео із загиблою у Вінниці 4-річною Лізою