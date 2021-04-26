Коронавірус у Києві: за добу чверть тисячі нових хворих і жодного щеплення

Через високу захворюваність на коронавірус Київ перебуває в «червоній» карантинній зоні

Минулої доби у Києві від коронавірусу померла 21 людина

За минулу добу, 25 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 256 людей. Це на 74 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 24 квітня було 330 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 191751 випадок захворювання на Covid-19.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 120044 особи (за добу 242), померли 4466 осіб (за добу 21).

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 117023 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 305 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 441 особу. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 94166 осіб (за добу 380), померли 2261 людина (за добу 2).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2030333 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 25 квітня зафіксовано 5062 хворих на коронавірус.

Як повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, 25 квітня у Києві не зроблено жодного щеплення від коронавірусу, на Київщині проведено 177 вакцинацій.

Нагадаємо, за добу 24 квітня в Києві виявили 330 хворих на коронавірус, померли 30 осіб.

Столична влада заявляє про стабілізацію ситуації з коронавірусом у Києві.

14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

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