ЄС відкриє кордони для щеплених схваленими вакцинами туристів

Всі 27 держав-членів беззастережно приймуть всіх, хто вакцинований вакцинами, схваленими EMA

Євросоюз влітку поточного року має намір почати приймати туристів, щеплених від коронавірусу нового типу вакцинами, схваленими Європейським агентством лікарських засобів (EMA). Про це глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила в бесіді з виданням New York Times.

«Ясно одне: всі 27 держав-членів беззастережно приймуть всіх, хто вакцинований вакцинами, схваленими EMA», - заявила фон дер Ляйен.

При цьому глава ЄК не розкрила терміни відкриття кордонів Європейського союзу і деталі того, як буде відновлюватися туризм.

Раніше в Іспанії затримали чоловіка, який навмисно заразив коронавірусом понад 20 людей. Він, будучи хворим на Covid-19 і знаючи про це, продовжував ходити на роботу і погрожував інфікувати інших. Його заарештували за підозрою в умисному завданні шкоди.

Нагадаємо, в Україні станом на 25 квітня 2021 року зафіксовано 7930 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 331 дитина та 98 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 3688 осіб, летальних випадків – 231, одужало – 6574 особи, здійснено тестувань – 54270.

Як повідомлялося, 23 квітня, в Україну прибула нова партія вакцини AstraZeneca.