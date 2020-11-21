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    У світі

    Лікарка з Чернівців закликала залишатись на вихідних вдома: ситуація наближається до катастрофічної

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    Лікарка з Чернівців закликала залишатись на вихідних вдома: ситуація наближається до катастрофічної

    Медик закликала українців провести вихідні вдома, щоб не поширювати хворобу дедалі більше

    Лікарка швидкої допомоги з Чернівців Аліса Грищенко, яка двічі перехворіла на Covid-19, звернулась до людей напередодні «карантину вихідного дня«.

    Медик закликала українців провести вихідні вдома, щоб не поширювати хворобу дедалі більше. Про це вона емоційно написала у своєму фейсбуці.

    «Новий COVID антирекорд - 14 575 хворих за добу. Ситуація наближається до катастрофічної. Що далі - локдаун?! Розумію, що не лише медики, всі фізично і морально втомлені від ковіду... Повернутись до нормального життя і відмінити карантин можна лише суттєво зменшивши зростання захворювання! І це залежить від кожного з вас! Допоможіть медикам у цій боротьбі. Звертаюсь особливо до молоді: будь ласка, залишайтесь на цих вихідних вдома! Відмініть зустріч з друзями, шопінг і т.д. Зараз це вкрай важливо!« - написала медик.

    З 14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня.

    Нагадаємо,  у «Слузі народу» назвали кількість хворих на коронавірус депутатів.

    Раніше повідомлялося, у Чернівцях сотні підприємців перекрили дорогу через «карантин вихідного дня».

    Нагадаємо, поліція заблокувала роботу ринків Львова через «карантин вихідного дня».

    Теги: вихідні поліція карантин
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