Лікарка з Чернівців закликала залишатись на вихідних вдома: ситуація наближається до катастрофічної

Медик закликала українців провести вихідні вдома, щоб не поширювати хворобу дедалі більше

Лікарка швидкої допомоги з Чернівців Аліса Грищенко, яка двічі перехворіла на Covid-19, звернулась до людей напередодні «карантину вихідного дня«.

Медик закликала українців провести вихідні вдома, щоб не поширювати хворобу дедалі більше. Про це вона емоційно написала у своєму фейсбуці.

«Новий COVID антирекорд - 14 575 хворих за добу. Ситуація наближається до катастрофічної. Що далі - локдаун?! Розумію, що не лише медики, всі фізично і морально втомлені від ковіду... Повернутись до нормального життя і відмінити карантин можна лише суттєво зменшивши зростання захворювання! І це залежить від кожного з вас! Допоможіть медикам у цій боротьбі. Звертаюсь особливо до молоді: будь ласка, залишайтесь на цих вихідних вдома! Відмініть зустріч з друзями, шопінг і т.д. Зараз це вкрай важливо!« - написала медик.

З 14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня.

Нагадаємо, у «Слузі народу» назвали кількість хворих на коронавірус депутатів.

Раніше повідомлялося, у Чернівцях сотні підприємців перекрили дорогу через «карантин вихідного дня».

Нагадаємо, поліція заблокувала роботу ринків Львова через «карантин вихідного дня».