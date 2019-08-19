За місяць після вимоги Зеленського звільнитися, Бонь підписав 66 земельних розпоряджень – ЗМІ



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В'ячеслав Бонь та Володимир Зеленський

Всього за період з 17 липня по 19 серпня В'ячеслав Бонь підписав 106 розпоряджень, 66 з яких - земельні

Вже колишній виконувач обов'язків голови Миколаївської обласної державної адміністрації В'ячеслав Бонь за місяць після того, як президент Володимир Зеленський зажадав його звільнення з посади, підписав 66 розпоряджень, пов'язаних з вирішенням земельних питань.

Про це свідчить інформація на офіційному сайті Миколаївської ОДА.

Як відомо, 17 липня Володимир Зеленський зажадав, щоб виконувач обов'язків голови Миколаївської обласної державної адміністрації В'ячеслав Бонь написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Раніше в коментарі «НикВести» В'ячеслав Бонь розповів, що написав заяву про звільнення в той же день, 17 липня, і подав його до Офісу президента.

Чекаючи результатів розгляду своєї заяви про звільнення з займаної посади, т.в.о. губернатора Миколаївщини продовжував виходити на роботу і підписувати розпорядження, пов'язані з бюджетним процесом, а також земельними питаннями.

Всього за період з 17 липня по 19 серпня В'ячеслав Бонь підписав 106 розпоряджень, 66 з яких - земельні.

Зокрема, В'ячеслав Бонь підписав розпорядження, яким передав у оренду на 5 років компанії «Вест Ойл Груп» земельну ділянку площею 1,5 гектара в Вітовському районі Миколаївської області для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Ще одним розпорядженням в.о. губернатора дав цій компанії ще одну земельну ділянку в оренду - площею 0,28 гектара на території Мішково-Погорілівської сільської ради.

Також В'ячеслав Бонь підписав аналогічне розпорядження про передачу компанії «Влад» в оренду на 10 років земельної ділянки площею 0,15 гектара в Вознесенському районі. Компанії «Державна продовольчо-зернова компанія України» В'ячеслав Бонь розпорядився надати дозвіл на виготовлення проекту землевідведення 12 га землі в Новобузькому районі. Підприємству «ГРВ Груп-Вознесенський Елеватор» В'ячеслав Бонь погодив рішення про підготовку проекту землевідведення ділянки площею 9,7 гектара в Казанці.

Компанії «Нівен» виконувач обов'язків голови Миколаївської ОДА В'ячеслав Бонь дозволив підготувати проект відведення землі площею 8,2 гектара в оренду в Арбузинському районі для розміщення та експлуатації споруд підприємствами, пов'язаними з користуванням надрами. Бенефіціаром підприємства є громадянин Данії Брайан Кент Педерсен. Керівником підприємства є Леонід Сербін. Він також керує підприємствами «Будкамень», «Кам'яний потік», «Євро граніт».

«Вознесенської торгово-промислової компанії» В'ячеслав Бонь дав дозвіл на розробку проекту землевідведення для передачі в оренду ділянки площею 6,1 гектара для розміщення та експлуатації споруд підприємствами, пов'язаними з користуванням надрами на території Олександрівської селищної ради в Вознесенському районі. Відзначимо, що директором і одним із засновників «Вознесенської торгово-промислової компанії» є ексмер Вознесенська, колишній нардеп від Партії регіонів Юрій Гержов. Підприємство займається видобутком піску, гравію та глини.

Приватному підприємству «Компанія« Надія» В'ячеслав Бонь дав дозвіл на обслуговування артезіанської свердловини в Первомайському районі. Компанія зареєстрована в Полтавській області. Її власники - Віктор і Станіслав Батраченко, а також компанія «БВС 2014». За даними руху «Чесно», це підприємство в 2016 - 2018 роках фінансувало політичну партію «Народний фронт».

Компанія «Український будівельник» отримала дозвіл на розробку проекту землеустрою для відведення в оренду 3 га землі на території Куцурубского сільської ради в Очаківському районі. ТОВ «Український будівельник» зареєстровано в 2015 році зі статутним капіталом в 1000 гривень в Києві по вулиці Магнітогорська,1. За даною адресою зареєстровано ще 474 підприємства. Єдиним засновником ТОВ «Український будівельник» є житель Донецька Андрій Курдиновський.

Приватна підприємниця Світлана Сідлярова отримала дозвіл на виготовлення проекту землеустрою ділянки площею 0,3 га для передачі в оренду для будівництва бази відпочинку в селі Парутине Очаківського району.

Також В'ячеслав Бонь дав дозвіл компанії «Технологічна група» на розробку піщаного кар'єру в Вознесенському районі. Йдеться про 10,2 га землі, які знаходяться в межах Бузької сільської ради. Власником ТОВ «Технологічна група» є Петро Дишловий. Компанія займається видобутком піску, гравію та глини.

Одеська ТОВ «Юпітер 77» отримала дозвіл на розробку гранітного кар'єру площею 10 гектарів на території Трікратовскої сільської ради Вознесенського району.

Як відомо, сьогодні 19 серпня Зеленський звільнив В’ячеслава Боня від тимчасового виконання обов'язків голови Миколаївської обласної державної адміністрації.