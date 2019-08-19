Зеленський звільнив очільника Миколаївської ОДА



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В'ячеслава Боня було призначено тимчасово виконувачем обов'язки голови Миколаївської ОДА 11 червня 2019 року

Під час поїздки на Миколаївщину Зеленського в. о. голови Миколаївської ОДА В’ячеслав Боня пообіцяв написати заяву на звільнення

Президент України Володимир Зеленський увільнив В’ячеслава Боня від тимчасового виконання обов'язків голови Миколаївської обласної державної адміністрації.

Про це йдеться у розпорядженні глави держави №603/2019 від 19 серпня 2019 року.

«Увільнити Боня В’ячеслава Валентиновича від тимчасового виконання обов’язків голови Миколаївської обласної державної адміністрації», - зазначається в документі.

В'ячеслава Боня Володимир Зеленський призначив тимчасово виконувачем обов'язки голови Миколаївської ОДА 11 червня 2019 року

Нагадаємо, Володимир Зеленський 17 липня в аеропорту Миколаєва, куди він прибув із робочою поїздкою, запропонував в.о. голови Миколаївської обласної державної адміністрації В'ячеславу Боню писати заяву про звільнення.

Так, до президента звернувся підприємець, який тривалий час не може отримати землевідведення через відсутність підпису Боня. Водночас, почувши, що той заявляв про небажання працювати з президентом Зеленським, зауважив: «Так в чому справа? Пишіть заяву!»