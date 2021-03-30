За рік борг України зріс на пів трильйона гривень

За період з початку березня 2020 року по кінець лютого 2021 року державний та гарантований державою борг зріс на 25%

В Україні за рік з початку березня 2020 року до кінця лютого 2021 року державний і гарантований державою борг зріс на 25%, або на 505 млрд гривень, – до 2 552,9 млрд гривень.

Про це повідомляє ЕП з посиланням на дані Міністерства фінансів.

В еквіваленті в іноземній валюті державний та гарантований державою борг за вказаний період зріс з 83,4 млрд дол. до 91,4 млрд дол.

Найбільшу частку в структурі державного боргу України станом на 28 лютого займали зовнішні зобов’язання – 1 237 млрд грн. При цьому більшість з них сформована за рахунок облігацій (651,7 млрд грн) та позик від міжнародних фінансових організацій (434,9 млрд грн).

Внутрішній борг практично повністю сформований з державних облігацій (ОВДП). На них приходиться 1 023 млрд грн.

Ще 289,2 млрд грн – це гарантований урядом борг. Тобто, держава зобов’язана повернути цю суму лише у випадку невиплати за боргами структурами, які отримували кредити під гарантії уряду. Такими, зокрема, є Укрексімбанк, Ощадбанк, Укргазбанк та Укравтодор.