  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    За рік борг України зріс на пів трильйона гривень

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Найбільшу частку в структурі державного боргу України займають зовнішні зобов&rsquo;язання - За рік борг України зріс на пів трильйона гривень

    Найбільшу частку в структурі державного боргу України займають зовнішні зобов’язання

    За період з початку березня 2020 року по кінець лютого 2021 року державний та гарантований державою борг зріс на 25%

    В Україні за рік з початку березня 2020 року до кінця лютого 2021 року державний і гарантований державою борг зріс на 25%, або на 505 млрд гривень, – до 2 552,9 млрд гривень.

    Про це повідомляє ЕП з посиланням на дані Міністерства фінансів.

    В еквіваленті в іноземній валюті державний та гарантований державою борг за вказаний період зріс з 83,4 млрд дол. до 91,4 млрд дол.

    Найбільшу частку в структурі державного боргу України станом на 28 лютого займали зовнішні зобов’язання – 1 237 млрд грн. При цьому більшість з них сформована за рахунок облігацій (651,7 млрд грн) та позик від міжнародних фінансових організацій (434,9 млрд грн).

    Внутрішній борг практично повністю сформований з державних облігацій (ОВДП). На них приходиться 1 023 млрд грн.

    Ще 289,2 млрд грн – це гарантований урядом борг. Тобто, держава зобов’язана повернути цю суму лише у випадку невиплати за боргами структурами, які отримували кредити під гарантії уряду. Такими, зокрема, є Укрексімбанк, Ощадбанк, Укргазбанк та Укравтодор.

    Читайте також інтерв’ю «Главкома»:
    Теги: борг Мінфін економіка Україна фінанси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies