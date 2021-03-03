  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Велика коронакриза. Названо головний драйвер для відновлення світової економіки

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За час пандемії населення США накопичило близько&nbsp;$1,5 трлн - Велика коронакриза. Названо головний драйвер для відновлення світової економіки
    За час пандемії населення США накопичило близько $1,5 трлн
    Фото з відкритих джерел

    Якщо американці витратять всі заощаджені гроші, то це призведе до економічного зростання до 9%

    Споживачі в найбільших економіках світу накопичили $2,9 трлн під час пандемії. Це величезні кошти, які експерти називають головним драйвером для відновлення економіки, пише Bloomberg.

    Близько $1,5 трлн накопичень припадають на США. Це вдвічі перевищує середньорічне зростання ВВП країни і еквівалентно річному обсягу виробництва Південної Кореї.

    Ряд експертів вважають, що ці гроші будуть витрачені на шопінг, ресторани, розваги, туризм і спорт.

    Інші вважають, що люди спрямують кошти на покриття боргів чи не будуть їх зовсім витрачати, поки криза у сфері охорони здоров'я не пройде, і ринок праці не відновиться.

    Якщо американці витратять всі заощаджені гроші, то це призведе до економічного зростання до 9% (за нинішнім прогнозом збільшення буде на 4,6%). Якщо заощадження залишаться невитраченими, то ВВП, швидше за все, виросте всього на 2,2%.

    Раніше повідомлялося, що глобальний борг виріс в 2020 році до рекордних $281 трлн - це в 3,5 рази більше розміру самої світової економіки. Уже через півтора року обсяг позик може дорости до $300 трлн. Борг збільшився в минулому році на $24 трлн, такі темпи стали рекордними.

    Нагадаємо, за попередніми даними ООН, світова економіка скоротилася у 2020 році на 4,3% – це максимальний спад з часів Великої депресії. МВФ прогнозує збитки світовій економіці у $28 трильйонів.

    За підсумками 2020 року обсяг ВВП Японії скоротився на 4,8%. Це перше скорочення з 2009 року.

    Експерти вважають, що наслідки пандемії будуть зберігатися ще довго, головним чином через підвищення рівня безробіття і скорочення капіталовкладень.

    Також ООН попереджає, що люди, які живуть у бідних країнах, ризикують зіткнутися з дефіцитом продуктів через кризу, яку викликала пандемія коронавірусу

    Читайте також:
    Теги: борг МВФ економіка ООН гроші ВВП криза безробіття
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies