Велика коронакриза. Названо головний драйвер для відновлення світової економіки

За час пандемії населення США накопичило близько $1,5 трлн

Якщо американці витратять всі заощаджені гроші, то це призведе до економічного зростання до 9%

Споживачі в найбільших економіках світу накопичили $2,9 трлн під час пандемії. Це величезні кошти, які експерти називають головним драйвером для відновлення економіки, пише Bloomberg.

Близько $1,5 трлн накопичень припадають на США. Це вдвічі перевищує середньорічне зростання ВВП країни і еквівалентно річному обсягу виробництва Південної Кореї.

Ряд експертів вважають, що ці гроші будуть витрачені на шопінг, ресторани, розваги, туризм і спорт.

Інші вважають, що люди спрямують кошти на покриття боргів чи не будуть їх зовсім витрачати, поки криза у сфері охорони здоров'я не пройде, і ринок праці не відновиться.

Якщо американці витратять всі заощаджені гроші, то це призведе до економічного зростання до 9% (за нинішнім прогнозом збільшення буде на 4,6%). Якщо заощадження залишаться невитраченими, то ВВП, швидше за все, виросте всього на 2,2%.

Раніше повідомлялося, що глобальний борг виріс в 2020 році до рекордних $281 трлн - це в 3,5 рази більше розміру самої світової економіки. Уже через півтора року обсяг позик може дорости до $300 трлн. Борг збільшився в минулому році на $24 трлн, такі темпи стали рекордними.

Нагадаємо, за попередніми даними ООН, світова економіка скоротилася у 2020 році на 4,3% – це максимальний спад з часів Великої депресії. МВФ прогнозує збитки світовій економіці у $28 трильйонів.

За підсумками 2020 року обсяг ВВП Японії скоротився на 4,8%. Це перше скорочення з 2009 року.

Експерти вважають, що наслідки пандемії будуть зберігатися ще довго, головним чином через підвищення рівня безробіття і скорочення капіталовкладень.

Також ООН попереджає, що люди, які живуть у бідних країнах, ризикують зіткнутися з дефіцитом продуктів через кризу, яку викликала пандемія коронавірусу

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